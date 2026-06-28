Tellado acusa a Sánchez de "hacer oídos sordos" por negarse a convocar elecciones: "No es un demócrata, es un autócrata"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha clausurado el Congreso provincial del PP en Huesca, donde ha asegurado que su partido alcanzará pronto el gobierno de la nación porque "el sanchismo no puede ser una condena para todo el país". A su juicio, "todo el mundo sabe que el sanchismo es un movimiento condenado".

Ha cargado contra el Ejecutivo, al que ha acusado de "Gobierno corrupto y de ladrones" y a los que considera culpables de que España esté "condenada". Asimismo, ha recordado las 16 causas judiciales en las que el Gobierno está "enredado" y los 97 imputados. "Se piden 1.800 años de prisión para el sanchismo", ha apuntillado.

Además, ha criticado el grito de apoyo de Félix Bolaños en el Congreso, 'yo con Begoña', porque no lo gritan "millones de españoles", sino que lo gritan "los empresarios que se presentaban a determinadas licitaciones para conseguir de forma corrupta acuerdos con el Gobierno socialista".

Ha quedado más claro que nunca que no tiene el apoyo de las Cortes

Tellado ha reiterado la petición de convocatoria de elecciones, porque es algo que "se pide en la calle y en las Cortes, una mayoría de españoles y una mayoría en el Congreso y el Senado", para "devolver la normalidad a nuestro país". El objetivo es que un gobierno nuevo se ocupe "de los problemas de la gente y no de sus problemas judiciales".

En este sentido, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hacer "oídos sordos" a este "clamor", pero no le va a servir de nada porque "ha quedado más claro que nunca que no tiene el apoyo de las Cortes". Y ha ido más allá: "Sánchez no es un demócrata, Sánchez es un autócrata", ha espetado, ya que en una democracia habría que disolver las Cortes, convocar elecciones y dejar de enfrentarse, también, el poder legislativo.

Sobre el Comité Federal del PSOE, el secretario general lo ha comparado con un "consejo criminal con tintes norcoreanos" porque "el PSOE es hoy un partido sentenciado por los tribunales y manso y sumiso porque ha decidido callar ante la huida de "the one", "P.S."". "El sanchismo ha devorado al socialismo, hoy todo el PSOE tiene la obligación de defender la corrupción del Gobierno", ha concluido.

Todo apunta a que Sánchez seguirá el camino siendo el segundo presidente de la historia de España investigado también por corrupción

Ha reiterado que Sánchez se niega a convocar elecciones "porque sabe que las perdería", pues se trata de una formación "con más imputados que diputados, con más delitos en su haber que leyes aprobadas en esta legislatura y con más años de cárcel para sus integrantes que años de historia".

Para el popular, "están cayendo todos y van a caer como moscas", desde José Luis Ábalos "al líder espiritual del sanchismo, el 'señor de los anillos', el de los rubíes, las esmeraldas y los brillantes', el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En ese sentido, ha señalado que Sánchez sigue defendiendo a Zapatero "porque en realidad es autodefensa", ya que el expresidente "no hubiera podido delinquir si no fuese por el peso que tenía en el Gobierno del propio Sánchez". "Zapatero ha hecho historia, esa es la realidad, al convertirse en el primer presidente de la democracia investigado por su corrupción y todo apunta a que Sánchez seguirá el camino siendo el segundo presidente de la historia de España investigado también por corrupción", ha sentenciado.