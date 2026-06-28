Pedro Sánchez convocaría elecciones dentro de un año si agota la legislatura por completo: España podría votar en agosto

Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agota todos los plazos de la legislatura, tendría que convocar elecciones generales el próximo 28 de junio de 2027, es decir, dentro de un año. Son las cuentas que salen si se cumple el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Este determina que, si las Cortes no se disuelven de manera anticipada, el presidente del Gobierno está obligado a expedir el decreto de la nueva convocatoria 25 días antes de que acabe la legislatura. Es decir, teniendo en cuenta que la legislatura comenzó el 23 de julio, esa es la fecha en la que concluirán los cuatro años de mandato.

Cuándo podría haber elecciones generales

El decreto de convocatoria electoral deberá firmarse el 28 de junio de 2027 para publicarse al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En ese decreto debe incluirse el día de celebración de los comicios.

Esto lo determina la Ley Electoral, que establece que se celebrarán 54 días después de publicarse el citado decreto, por lo que de agotar todos los plazos, las elecciones generales serían el 22 de agosto. Cabe destacar que, pese a lo poco habitual que es esa fecha, no hay ninguna ley ni artículo ni decreto que impida votar en plenas vacaciones de verano.

Si bien, sería muy raro que Pedro Sánchez forzara esa situación, por lo que lo más probable es que, de agotar lo máximo posible los plazos, volviera a convocar elecciones en julio. Todo dependerá de cómo evolucione la legislatura, si los socios siguen prestándole su apoyo y si no se ve obligado a disolver las Cortes mucho antes.

No habrá "superdomingo" electoral

Lo que sí está claro es que no habrá un "superdomingo" electoral, es decir, no coincidirán las autonómicas y municipales que, sí o sí, van a celebrarse el 23 de mayo del año que viene.

La intención de Pedro Sánchez, como ha repetido en numerosas ocasiones, es la de agotar la legislatura. Lo ha dicho dos veces esta semana. En el Comité Federal del PSOE, donde prometió que el 2031 la situación en España sería "aún mejor" y descartó convocar elecciones y también lo dijo en la comparecencia en el Congreso del miércoles.

Aunque hace unos días no cerró la puerta a un adelanto de algunos meses en caso de que no consiguiera sacar adelante el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año. "Negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, efectivamente", aseguró desde Bruselas.

Rajoy, el único precedente

El único precedente que ha habido hasta ahora de llevar hasta el último día la legislatura lo protagonizó Mariano Rajoy al convocar las elecciones de 2015 para el día 20 de diciembre, en vísperas de las fiestas navideñas, y después de que los comicios anteriores se celebrasen el 20 de noviembre de 2011.