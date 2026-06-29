"Tantos imputados como diputados": el PP hace recuento tras la imputación de la presidenta de la SEPI

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha hecho su particular recuento para asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene ya "tantos imputados como diputados" del PSOE en el Congreso, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya imputado a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas en una investigación por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos.

"Ya ha llegado el día en que el Gobierno tiene tantos imputados como diputados", ha afirmado Tellado, quien ha cifrado en 121 las personas imputadas "en casi una veintena de causas de corrupción", la misma cifra que los escaños con los que cuenta el Grupo Socialista en el Congreso.

Tellado carga contra el Gobierno

El dirigente popular ha realizado estas declaraciones tras conocerse la decisión del magistrado de imputar a Gualda y a otros 24 investigados en el denominado caso Leire.

"Llevábamos días advirtiendo de que pronto este Gobierno tendría tantos imputados como diputados y ese día ha llegado", ha sostenido.

Tellado ha asegurado que los imputados "crecen de 20 en 20" y ha considerado que la situación del Ejecutivo es "cada vez más insoportable". Además, ha afirmado que "solo hay un juez que ha imputado a más personas que ministros se sientan en la mesa del Consejo de Ministros".

Menciona otros casos judiciales

El secretario general del PP ha vinculado estas nuevas imputaciones con otros asuntos de actualidad judicial y parlamentaria. Así, ha criticado que la exsecretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, guardase silencio durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, una actitud que ha calificado como propia de "la omertá tan típica de la mafia sanchista".

También se ha referido a la declaración en la Audiencia Nacional de la empresaria Carmen Pano, quien ratificó su versión sobre la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz. Según Tellado, ese testimonio "consolida las sospechas de financiación ilegal del Partido Socialista".

Críticas a los socios del Gobierno

El dirigente popular ha cargado igualmente contra los socios parlamentarios del Ejecutivo, de quienes ha dicho que "el silencio ya pasa de ser inexplicable a ser culpable", y ha insistido en que "la única salida a todo esto es un Gobierno nuevo, un Gobierno decente que limpie toda esta basura cuanto antes".

En esa línea, Tellado ha responsabilizado al PSOE de la "degradación" institucional y ha asegurado que los dirigentes socialistas respaldaron a Pedro Sánchez durante el último Comité Federal del partido "sin rechistar", pese a los distintos casos de corrupción que afectan al entorno del Ejecutivo y del partido.