Sumar entrega al Papa una carta del Sindicato de Inquilinas y explican la intrahistoria

La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha aprovechado la visita del papa León XIV al Congreso de los Diputados de este lunes para hacerle entrega de una carta del Sindicato de Inquilinas donde el colectivo expone una serie de reivindicaciones en materia de vivienda en España.

Durante el saludo protocolario del Papa con los miembros del Congreso, Martínez Barbero ha entregado un sobre a León XIV con un escrito donde se solicita al pontífice su actuación para frenar la especulación y los desahucios de inquilinos de viviendas, y en concreto algunos casos referidos a pisos gestionados por colectivos asociados a la propia Iglesia Católica.

La situación de la vivienda en España corresponde uno de los temas principales de Sumar en la legislatura, lo que ha llevado al partido a solicitar su ayuda. En declaraciones a La Sexta, la portavoz de Sumar ha explicado que cuando le estrechaba la mano a León XIV le ha dicho: "señoría, esta carta es para usted sobre vivienda".

Las demandas del sindicato

Además de alertar sobre la situación que vive España en el mercado del inmueble, el sindicato sostiene que la crisis de vivienda en Madrid está agravando la desigualdad social y económica, provocando que multitud de familias destinen una gran parte de sus ingresos al pago del alquiler, lo que genera cierta vulnerabilidad.

Por otro lado, la carta hace alusión al caso de Mariano Ordaz, el vecino de 67 años de Madrid que fue expulsado de su casa, propiedad de una orden católica, el pasado mes de mayo. El jubilado residía en una vivienda perteneciente a la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asis, y acabó siendo expulsado tras alegarse que tenía que hacer obras en el edificio.

Por ello, el sindicato ha solicitado al Papa una audiencia para que conozca la labor del sindicato y los diferentes casos de desahucios que existen.

Denuncias al Arzobispado de Madrid

Otra de las críticas de la misiva va dirigida a la Fundación FUSARA, gestionada por el Arzobispado de Madrid. Según apuntan, la fundación se ha negado a renovar los contratos de multitud de familias para poder vender hasta trece edificios a fondos de inversión.

Según el documento, esta operación pondría en riesgo la permanencia de los actuales residentes y supondría abandonar el objetivo benéfico con el que fue creada la fundación. "Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación y se pueda comportar como un fondo más", recoge el comunicado. Con todo ello, el sindicato reclama al pontífice "frenar la especulación y extender los valores de solidaridad, justicia y fraternidad".

Más regalos al Papa

Además de la carta del Sindicato de Inquilinas, el obispo de Roma ha recibido más regalos, entre ellos el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante la reunión de este lunes, Sánchez le ha hecho entrega de un bonsái de olivo español. Según indican fuentes del Gobierno, se trata de un ejemplar de 13 años que representa un "símbolo universal de paz, diálogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano".

También han indicado que se trata de una especie presente desde hace siglos en la historia, cultura y economía del país, que encarna "el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica".

Desde Moncloa aseguran que este obsequio es el reflejo de los retos que plantea el siglo XXI y la adaptación al cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible "como un puente entre lo rural y lo global".