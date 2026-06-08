El curioso regalo que Pedro Sánchez le ha hecho al Papa: "Representa el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el papa León XIV se han reunido durante la mañana de este lunes en la sede de la Nunciatura Apostólica como parte de la agenda del sumo pontífice en su visita a España. Lo ha hecho justo antes de realizar una histórica intervención en el Congreso de los Diputados: es la primera vez que un papa visita el Hemiciclo.

Durante esta reunión, el presidente del Ejecutivo ha realizado un curioso regalo al papa: un bonsái de olivo español. Según indican fuentes del Gobierno, se trata de un ejemplar de 13 años que representa un "símbolo universal de paz, diálogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano".

También han indicado que se trata de una especie presente desde hace siglos en la historia, cultura y economía del país, que encarna "el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica".

Desde Moncloa aseguran que este obsequio es el reflejo de los retos que plantea el siglo XXI y la adaptación al cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible "como un puente entre lo rural y lo global".

Sánchez asegura que ambos coinciden en la defensa del "valor de las migraciones"

A través de la red social X, el presidente del Gobierno ha compartido un mensaje en el que afirma que "ha sido un honor mantener este nuevo encuentro con el Papa León XIV antes de su intervención histórica ante las Cortes", e indica que ambos comparten "el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas".

También ha asegurado a través de esta publicación que "España seguirá apostando por el diálogo, el multilateralismo y el entendimiento entre los pueblos". Desde Moncloa, aseguran que España defiende una Europa abierta que apuesta por la convivencia, y consideran que es un mensaje que va en sintonía con lo que promulga el Papa.