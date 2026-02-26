españa

No solo la moratoria de desahucios: las medidas que caen con el no al escudo social

El fallido segundo intento del Gobierno de aprobar el escudo social deja sin efecto medidas como las ayudas a la compra de vehículos eléctricos o la prórroga del bono social energético.

Por qué el Gobierno insiste en presentar el escudo social al Congreso en estas condiciones y es incapaz de aprobar el decreto

ondacero.es | EFE

Madrid |

Vista general durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de febrero de 2026

El pleno del Congreso, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, ha derogado por segunda vez en un mes el decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social, como la prohibición de cortar los suministros básicos.

El decreto -rechazado por 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención (UPN)- incluye otras medidas de diversa índole, como la congelación de las cuotas de los trabajadores autónomos, las ayudas fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para los afectados por la dana y los incendios, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.

La derogación no solo deja sin efecto la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables, sino también otras medidas de índole fiscal y empresarial.

Medidas que caen con el decreto

  • Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional por impago de rentas, incluyendo la compensación al arrendador.
  • Ampliación hasta esa fecha del plazo para someter a mediación o conciliación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es gran tenedor.
  • Prórroga del bono social energético.
  • Prórroga de la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.
  • Adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026–2031.
  • Prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas.
  • Prórroga de los umbrales de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de módulos de IRPF e IVA, así como al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
  • Exención de IRPF de las ayudas por daños personales provocados por incendios forestales.
  • Prórroga de las ayudas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana y la exención de IRPF e impuesto de sociedades para las personas y empresas afectadas por la dana.
  • Bonificación por compra de vehículos eléctricos o instalación de postes de recarga, que permitía deducirse hasta el 15 % del importe en el IRPF.
  • Bonificación fiscal por inversión en obras de eficiencia energética.
  • Prórroga del criterio que permite que las pérdidas sufridas por las empresas en 2020 y 2021 por la pandemia de la covid sigan sin computar a efectos de disolución.
  • Mantenimiento del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF.
  • Posibilidad de renunciar de forma extraordinaria a la llevanza de los libros registro del IVA en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y al registro de devolución mensual.
  • Flexibilización de los requisitos que permiten ser considerado un operador de hidrocarburos confiable.
  • Prórroga de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales. No se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.
  • Actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
  • Actualización de las entregas a cuenta a entidades locales.
  • Régimen de endeudamiento autonómico.
  • No exigibilidad de devolución de ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o que se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil.
