Por qué el Gobierno insiste en presentar el escudo social al Congreso en estas condiciones y es incapaz de aprobar el decreto

El llamado escudo social se encuentra a debate de nuevo este jueves en el Congreso de los Diputados, con la negativa de los partidos que en su día también votaron 'no' al decreto ley del Gobierno. PP, Vox y Junts rechazan la propuesta del Ejecutivo, que caerá otra vez en la Cámara Baja.

Ya ocurrió hace un mes, con un decreto que también incluía la revalorización de las pensiones y que fue derogado con los votos negativos de PP, Vox, Junts y UPN, lo que obligó al Gobierno a separar la revalorización de las pensiones para obtener el 'sí' del Congreso y desbloquear la subida definitiva para los pensionistas.

Qué incluye el escudo social del Gobierno

El escudo social incluye una serie de medidas que el Gobierno ha aunado bajo un mismo paraguas y precisamente esta decisión ha motivado la decisión del resto de formaciones política.

El decreto incluye las siguientes medidas:

Moratoria antidesahucios para personas vulnerables.

para personas vulnerables. Prohibición del corte de suministros a personas vulnerables.

a personas vulnerables. Descuentos en el bono social (del 42,5% y del 57,5%).

(del 42,5% y del 57,5%). Prórroga de las deducciones en el IRPF para obras de eficiencia energética y vehículos eléctricos .

. Estimación objetiva del IRPF de los autónomos -también en agricultura, ganadería y pesca-.

-también en agricultura, ganadería y pesca-. Exención para las ayudas recibidas por los incendios del verano.

Por qué el Gobierno no es capaz de sacar adelante el escudo social

Precisamente, la primera de las medidas citadas anteriormente es la que más polémica genera entre los partidos y el principal motivo de su rechazo. De hecho, los grupos que tumbaron el texto hace un mes ya esgrimieron, entre otros argumentos, que estaban a favor de la revalorización de las pensiones, pero no de la moratoria antidesahucios ni de la prohibición de cortes de suministros básicos a la gente vulnerable, por lo que el Gobierno decidió dividir el decreto en dos textos para dar luz verde a las pensiones.

Además, el Ejecutivo introdujo una modificación a petición del PNV en el decreto del escudo social para que la prohibición de desahuciar no afecte a los propietarios que sólo tienen una vivienda en alquiler. Pese a esta modificación, PP, Vox y Junts han dicho que siguen estando en contra del decreto. La portavoz de los independentistas catalanes, Miriam Nogueras, insistió en su voto en contra alegando que el texto avala las "ocupaciones" al poner trabas en el desalojo de una persona en situación de vulnerabilidad económica, pero fuentes del Gobierno creen que Junts está utilizando excusas.

No obstante, el Gobierno continúa con su intención inamovible de presentar un decreto conjunto con todas estas medidas, separando por el momento solo la revalorización de las pensiones ante la presión social. Ningún miembro del Ejecutivo ha declarado cuál será el siguiente paso si vuelve a caer el decreto.