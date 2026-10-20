Las siete universidades públicas que crearán plazas públicas en residencias universitarias asequibles: cuántas y cuándo estarán disponibles

El Consejo de Ministros, concretamente desde el Ministerio de Vivienda, ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones para alojamientos universitarios en 2026. Una medida que ha sido dotada con 45 millones de euros para el impulso de 2.000 nuevas plazas de alojamiento asequible para la comunidad universitaria.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha manifestado que se trata de una medida en la que llevaban trabajando "varios años" y son "ayudas directas para la construcción de alojamientos para la comunidad universitaria". "Vamos a acompañar a las universidades públicas para facilitar el acceso donde hace falta y a quien más falta hace", ha dicho Rodríguez tras el Consejo de Ministros, ya que tal como ha comentado, en los últimos años "hemos detectado la necesidad de acompañar especialmente a los jóvenes universitarios". "También nos preocupa el personal docente pero, principalmente, nos preocupaba la juventud. Estaban teniendo que renunciar a las universidades donde querían estudiar porque el precio de la vivienda impedía a esas familias que sus hijos o hijas pudieran cursar allí sus estudios universitarios", ha puntualizado la ministra.

Qué universidades públicas se benefician de esta subvención

Como han manifestado en la rueda de prensa posterior al consejo, los 45 millones de euros se distribuirán entre las siguientes universidades públicas: