Santiago Abascal rechaza la hoja de ruta que ha planteado el PP en su negociación con Vox: "Es una ofensa"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha desacreditado este lunes el documento marco que ha propuesto el PP para llegar a un acuerdo con su formación política y lo tacha de "error" que, además es una "ofensa" para sus propios compañeros.

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'Espejo Público' a propósito del documento marco que ha planteado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo para intentar llegar a un acuerdo de gobernabilidad en Extremadura y Aragón.

Abascal ha dicho además que le ofende que Feijóo pretenda insinuar que Vox es un partido que no defiende el Estado de derecho y ha añadido que el PP "corre el riesgo" de ofender a aquel con el que quiere pactar.

"Como si fuéramos salvajes, es empezar con mal pie"

Abascal ha precisado que parece los populares negocian "con salvajes" y tienen que "intentar domar". "La música me suena mal, es empezar con mal pie", ha lamentado

No le han agradado las menciones al respeto de la unidad nacional, al marco constitucional, al Estado de Derecho, a la legalidad vigente, a las principales instituciones de la nación, a la separación de poderes, a la Jefatura del Estado y al acatamiento del reparto competencial autonómico.

Abascal cree que esos postulados son "obvios" y ha afirmado que entendería que el PP lo recalcara si fuera a alcanzar acuerdos con Junts o el PP. "Pero para pactar con Vox no lo entiendo", ha subrayado.

"Yo he acreditado con mi propia integridad física la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho desde hace muchos años", ha aclarado.

Ha deslizado que el documento está más orientado a fijar unas líneas de negociación dentro de las propias filas populares. "Es para entenderse entre ellos", ha indicado.

Los populares matizan el documento

Entre tanto, los populares matizan el documento y aseguran que no es una exigencia que para pactar con Vox tengan que aprobar los presupuestos de toda la legislatura. También explican que la dirección nacional solo estará presente para que los acuerdos sean homogéneos.