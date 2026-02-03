Sánchez superará a Zapatero y se convertirá esta semana en el tercer presidente con más días en el cargo

Pedro Sánchez está a punto de alcanzar un nuevo hito en la historia política reciente de España. Esta semana se convertirá en el tercer presidente del Gobierno con más días en el cargo desde la recuperación de la democracia, al superar a José Luis Rodríguez Zapatero y situarse cada vez más cerca de José María Aznar en el ranking de permanencia en La Moncloa.

Será este jueves 5 de febrero cuando Sánchez sobrepase oficialmente a Zapatero cumpliendo 2.805 días al frente del Ejecutivo, uno más de los que estuvo el anterior presidente socialista, cuyo mandato se extendió entre abril de 2004 y diciembre de 2011.

El actual jefe del Gobierno accedió al cargo el 2 de junio de 2018, tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde entonces, y pese a las dificultades parlamentarias y la fragmentación política, ha logrado encadenar dos investiduras y mantenerse al frente de un Ejecutivo apoyado en una mayoría heterogénea.

El horizonte de 2027

Sánchez ha reiterado en varias ocasiones su intención de agotar la legislatura y celebrar las próximas elecciones generales cuando corresponde, en 2027. Lo volvió a subrayar en diciembre, durante el balance político del año, a pesar de un contexto marcado por escándalos de corrupción y casos de acoso sexual que afectaron al PSOE.

El presidente insiste en que no adelantará los comicios, incluso aunque su Gobierno no logre aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado o se enfrente a bloqueos recurrentes en el Congreso. Una postura que contrasta con las continuas peticiones del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo, para que convoque elecciones anticipadas.

Gestos hacia los socios parlamentarios

Con el objetivo de sostener los apoyos necesarios para gobernar, Sánchez ha iniciado el año con gestos dirigidos a sus socios de investidura. Entre ellos destaca el acuerdo alcanzado con Podemos para la regularización de inmigrantes, que podría facilitar también el respaldo de la formación morada a la delegación de competencias en materia migratoria a Cataluña, una exigencia clave de Junts.

Aunque en el Ejecutivo asumen que la interlocución con el partido de Carles Puigdemont atraviesa un momento crítico, no renuncian a recuperar su apoyo. En ese contexto se interpreta que el Congreso debata próximamente una iniciativa de Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia.

A estas maniobras se suman otras concesiones políticas, como permitir que ERC anunciara un acuerdo sobre financiación autonómica o que EH Bildu comunicara la prórroga de las medidas del llamado escudo social, aunque posteriormente el decreto no lograra el respaldo parlamentario necesario.

A un paso de superar a Aznar

Si se cumplen las previsiones, en poco más de tres meses Sánchez superará también a José María Aznar, que gobernó durante 2.904 días entre mayo de 1996 y abril de 2004. El actual presidente rebasará esa cifra el 15 de mayo, quedando solo por detrás de Felipe González, quien encabezó el Ejecutivo durante casi catorce años.

González ostenta el récord de longevidad con 4.903 días como presidente, entre diciembre de 1982 y mayo de 1996, una marca todavía lejana para Sánchez, pero que refuerza su posición entre los líderes más duraderos de la democracia española.

Muy por debajo quedan los mandatos de Mariano Rajoy, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Especialmente breve fue el del segundo presidente tras la Transición, Calvo Sotelo, que apenas estuvo 644 días en el cargo, frente a los 1.697 días de Suárez, el primer jefe del Gobierno democrático.

De este modo, mientras continúa navegando entre equilibrios parlamentarios y presiones políticas, Pedro Sánchez no solo aspira a llegar a 2027, sino que ya ha asegurado su lugar destacado en la cronología del poder en España.