Sánchez anuncia que creará dos organismos para gestionar el fondo europeo de recuperación

Trascienden las primeras medidas de la conferencia de presidentes en La Rioja. Pedro Sánchez ha anunciado a las CCAA que creará dos organismos para gestionar el fondo europeo de recuperación: un Comité interministerial encabezado por el propio Sánchez y una Unidad de seguimiento de las partidas.

El presidente Sánchez ha asegurado también a las Comunidades que contará con su colaboración para la gestión de los fondos y que seguirán hablando de ello en las próximas conferencias de presidentes. También les ha dicho que contará con las entidades locales. Aunque ni para uno ni para el otro caso ha formalizado ningún organismo concreto.

De momento los dos organismos anunciados solo parecen tener representación del Ejecutivo Central. La participación en todo caso podría llegar en otros niveles y ha hablado de una conferencia sectorial con las Comunidades liderada por la ministra de Hacienda.

Al inicio del encuentro se ha referido a la necesidad de igualdad territorial: "Si pedíamos a Europa que el mercado único no implicara como consecuencia de la pandemia entre aquellos países más ricos y aquellos países más pobres, evidentemente tenemos que hacer lo propio en nuestro país, no puede haber comunidades autónomas de primera, no puede haber comunidades autónomas de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel con las mismas oportunidades, porque todos al fin y al cabo merecemos esa igualdad de oportunidades".

Lo que sí les ha asegurado el presidente Sánchez es que el Gobierno empezará a trabajar pronto y coordinado en la gestión del fondo europeo.