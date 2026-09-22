Sánchez no acudirá a la recepción que ofrece Trump en la Asamblea de la ONU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá este martes a la recepción que ofrece cada año el presidente estadounidense, Donald Trump, a los jefes de delegación de los países con motivo del inicio del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU en Nueva York, "por motivos de agenda".

Fuentes gubernamentales confirmaron que, "por motivos de agenda", Sánchez no podrá acudir a este evento, que se produce todos los años, con motivo de la semana de alto nivel de la ONU.

Ninguna actividad programada durante la recepción de Trump

Las mismas fuentes explicaron que la agenda del jefe del Ejecutivo de esta semana se prepara con mucha antelación y el presidente estadounidense envía sus invitaciones para acudir a esta cita con escaso margen por cuestiones de seguridad, por lo que Sánchez no podrá acudir a ella.

Así lo muestra el programa oficial de sus actividades para la jornada de este martes que no recoge, a priori, ningún evento al que asista por la tarde, coincidiendo con esa recepción. Sánchez tampoco acudió el año pasado a esta recepción de Trump, a la que sí asistió el Rey, quien presidió la delegación española.

Sánchez sí acudió a esta cita los dos primeros años de su mandato como presidente, en 2018 y 2019, a los que acudió junto a su esposa, Begoña Gómez, mientras que en 2020 y 2021 no las hubo debido a la pandemia de covid-19. Sí estuvo presente en las que ofreció Biden, tanto en septiembre de 2022 como en septiembre de 2023, pero en 2024 no acudió, ya que le coincidió con su intervención en la Asamblea General de la ONU.