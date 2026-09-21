El Gobierno condena la "injusta" decisión de Peinado contra Begoña Gómez y denuncia una "persecución" por ser la mujer de Sánchez

El Gobierno ha expresado su condena a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de dictar el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, ya que cree que es una instrucción "arbitraria e injusta" que solo responde a una persecución judicial por ser la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Begoña Gómez es inocente y, desde hace dos años, está en el centro de una persecución judicial y política por ser la mujer del presidente Pedro Sánchez. Condenamos rotundamente la decisión del juez Peinado", reza un tuit del Partido Socialista, mientras que Rebeca Torró asegura que se trata del "último servicio a la patria antes de colgar la toga" por parte de Peinado. "Qué casualidad, en la víspera de un viaje internacional del presidente Sánchez", escribe en redes la secretaria de Organización del PSOE, que reitera que Begoña es "inocente" y lo dirán "las veces que haga falta".

Conforme a lo previsto, Peinado, que acaba de regresar de vacaciones y se jubila esta semana, ha dictado el auto de apertura de juicio oral con jurado popular contra Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por el segundo.

El Ejecutivo ha venido siendo muy crítico con la actuación de Peinado en este caso e insisten en esa misma línea en que son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción.

Una instrucción en la que aseguran que ha quedado clara y demostrada la inocencia de la esposa del presidente, como creen que quedará demostrado también en el juicio. Por ello, aseguran que el Gobierno mantiene su plena confianza en que el jurado impartirá justicia.

"Intolerable" que el anuncio coincida con un viaje de Sánchez

Además, consideran intolerable que, una vez más, se notifique un auto de esta causa coincidiendo con un viaje internacional de Sánchez, que este lunes se desplaza a Nueva York para participar en los actos con motivo del inicio del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

También han expresado que queja por el hecho de que el auto se haya hecho público antes de ser notificado a las partes.