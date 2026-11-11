Rubén Amón señala el papel de Marlaska durante el "sainete" de la huelga general: "Reprimiendo lo que él mismo alienta…"

La jornada de huelga ha comenzado en toda España. Un asunto que ha sido el central en el debate político de la tertulia de Más de uno. Los analistas han abordado la movilización social que se prevé de cara al día de hoy, así como la posición del gobierno durante la cita. En este sentido, el periodista Rubén Amón ha calificado la situación de "comicidad" denunciando que ha cambiado completamente el foco de las reivindicaciones.

En su análisis, Amón ha ironizado con esta posición del Gobierno en la que varios ministros han alentado a la sociedad con llevar a cabo esta huelga. Una huelga que, varios sindicatos han afirmado que no se trata de un "paro político", sino de defender los derechos sociolaborales; al contrario de lo que ya dijo María Jesús Montero, quien aseguró que esta huelga era "en contra de la oposición". Según el periodista, afirmar esto último lo único que provoca es "degradar el papel de los sindicatos". "Se instrumentaliza la función que tiene la protesta y nos deriva a unos escenarios que me resultan grotescos", ha afirmado Amón. En resumen, una acción "contraproducente" por parte del Gobierno.

El papel de Marlaska ante los piquetes

Ante el papel del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el periodista Rubén Amón ha ironizado con la función que tiene durante el día de hoy, ya que ha sido uno de los ministros que ha alentado a hacer huelga y, a su vez, es el encargado de 'serenar' los piquetes. Una posición que el periodista ha tachado de "contraproducente".

Sobre esto, Rubén Amón ha cuestionado cómo se gestiona la seguridad en las calles cuando ha sido el propio gabinete del ministro el que ha apoyado la protesta: "El papel que tiene hoy el ministro Marlaska es el de reprimir lo que él mismo alienta... ¿Cómo se hace para gestionar el control de los piquetes que tú estás alentando?".

Amón también ha señalado la desconexión del Gobierno ante el problema real: "Los ministros han despojado de actividad, hoy no tienen agenda pero están en el Ministerio. Estoy pero no estoy; voy a alentar la huelga, pero no hasta el punto de coger la iniciativa de empezar un piquete". "Esto es un sainete", ha concluido Amón haciendo referencia a la "catástrofe" que ha llevado a cabo el Gobierno.