Rubén Amón: "El papa hizo bien en defender su discurso y el Parlamento hizo mal en no defendernos a los ciudadanos"

El periodista Rubén Amón ha criticado en la tertulia de Más de uno la actitud de los diputados tras el discurso del papa León XIV.

"Yo creo que el papa hace bien en defender su discurso y el Parlamento hizo mal en no defendernos a los ciudadanos respecto a los propósitos con que se ha concebido una política social que goza de la inmensa mayoría de los españoles, no digamos en lo que concierne al aborto y, desde luego, en lo que concierne a la eutanasia también", ha argumentado.

yo me sentí muy mal defendido por mis representantes

El periodista ha asegurado que se sintió muy mal defendido por sus representantes. No sé si no entendieron nada. No sé si no quisieron entender nada. Y si entendieron algo, no sé por qué, se proponen a partir de ahora, de momento, derogar la ley del aborto y la de la eutanasia", ha dicho.

Además, ha comentado que, según su opinión, no es concebible que una sociedad laica se deje impresionar por el discurso del papa.

En su discurso en el Congreso este lunes, el papa defendió que "la dignidad humana no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento" y denunció tanto el aborto como la exclusión de las personas migrantes.

A su juicio, la "grandeza moral de una nación" se manifiesta "en su capacidad de proteger vidas que atraviesan mayor fragilidad". "Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona", insistió.