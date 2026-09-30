Rubén Amón critica a Pedro Sánchez tras la "frivolidad" del decreto de la vivienda: "Hay que empezar a preguntarse si está en sus cabales"

La crisis en materia de vivienda se ha hecho visible en los últimos días tras el desahucio de Maricarmen. El caso ha provocado las protestas de miles de personas que denuncian las dificultades para acceder a un inmueble en la actualidad.

Ante las protestas, el Gobierno ha decidido llevar de manera urgente dos decretos al Congreso de los Diputados en busca de su convalidación. No obstante, el apoyo de los grupos políticos aún está en el aire para uno de ellos, mientras que el restante parece estar abocado al fracaso

Con estas medidas, Sánchez pretende señalar a aquellos que voten en contra de una normativa que se presenta para favorecer a los ciudadanos. Así lo ha expresado Rubén Amón, periodista y tertuliano en Más de Uno, explicando como Sánchez utiliza "el muro" para separar el bien del mal.

Sánchez apuesta por la presión para aprobar el decreto

El decreto, que se presentará el próximo viernes en el pleno extraordinario del Congreso, no es más que una medida de presión más para los grupos políticos, que deberán decidir si están en el "lado del bien o el lado del mal".

Según explica Amón, la "pieza maestra" de la legislatura de Sánchez es "el muro" que sirve para dividir entre aquellos que apuestan por la normativa y aquellos que no. A su juicio, el decreto pretende separar entre el bien y el mal.

"El muro divide dos categorías, la primera el bien y el mal, es decir, quién está dispuesto o no a pasar por esta presión para inscribirse o no, entre quienes tienen sensibilidad hacia los desahuciados y, por tanto, quien voten contra es un desalmado", sostiene el tertuliano.

Sin embargo, la otra dimensión de la norma, según el colaborador, es el enfrentamiento entre inquilino y propietario, algo que acabará suponiendo un problema para el presidente. "Es de una radicalidad que además amenaza el porvenir mismo de la vivienda", apunta Amón.

El fin de la 'era Sánchez'

Tal y como asegura el tertuliano, la presentación de este decreto de vivienda va a suponer un grave problema para Sánchez, siendo este el "fin del presidente".

"Los cálculos con que se manejan pertenecen al fin de régimen de un presidente que ha perdido la noción del criterio que siempre le acompañó hasta aquí, y todos los últimos episodios nos lo suscriben y nos lo demuestran".

Por ello, Rubén Amón lanza una crítica sobre los criterios que sigue el Ejecutivo a la hora de manejar el Gobierno. "Hay que empezar a plantearse si Pedro Sánchez está en sus cabales".

El presidente considera que la calle está con él, lo que invita a pensar al tertuliano que Pedro Sánchez se encuentra "en una fase de delirio", puesto que se ha desentendido de la vivienda durante ocho años y ahora, tras toda la polémica, pretende resolverlo en 48 horas.

"Es una frivolidad que después de haberte desentendido de la vivienda durante ocho años impongas 48 horas para resolverlo y someter al parlamento a esa presión. Me parece que es un ejercicio de intimidación que no deben aceptar los diputados", ha concluido.