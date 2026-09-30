Ainhoa Martínez, sobre la prisa del Gobierno para llevar los decretos al Congreso: "No quieren dejar pensar demasiado a Junts y al PNV"

El Gobierno tenía la urgencia de aprobar un real decreto que solventara los problemas de la vivienda, pero se encontró con unas duras negociaciones. Sumar y PSOE discutieron sobre qué medidas incluir en la norma, lo que les llevó a retrasar el inicio del Consejo de Ministros.

Sin embargo, ni si quiera el tiempo fue suficiente para llegar a un acuerdo. Ambos partidos sostenían diferentes ideas, lo que derivó en la división del paquete de medidas en dos decretos en busca del apoyo de los grupos parlamentarios.

Un apoyo que está en duda pero que se resolverá este viernes después de que el Gobierno haya convocado de urgencia un pleno extraordinario. En él, los diferentes partidos tendrán que votar si están a favor o en contra sin apenas tiempo para meditar la propuesta.

Se trata de una urgencia que, según Ainhoa Martínez, tertuliana en Más de Uno, refleja las prisas del Ejecutivo por aprobar una norma que podría no convencer.

Sin tiempo para meditar la propuesta

El momento de votación llegará tres días después de que hayan salido adelante los dos decretos en el Consejo de Ministros. Sin mucho margen para pensar, el Gobierno busca el apoyo suficiente de los grupos parlamentarios para que se apruebe de manera oficial en el BOE.

Unas "prisas" que son fáciles de explicar para la tertuliana. Tal y como ha subrayado, la celeridad en el proceso responde a la intención de evitar el arrepentimiento de los partidos que voten a favor.

"¿Por qué se lleva este viernes al Congreso de los Diputados? Porque no quieren dar margen al arrepentimiento de los grupos políticos. Esto se ha negociado con Junt, se ha negociado con el PNV y no se les quiere dejar pensar demasiado", ha explicado.

La presión de las protestas, clave en el Congreso

Una de las bazas del Gobierno para lograr sacar adelante los decretos es, según la tertuliana, la presión que están ejerciendo los manifestantes con la acampada en la Puerta del Sol.

Y es que esa agitación de la calle podría provocar que los partidos no se desentiendan de la norma en esta ocasión. "Se necesita que haya esa agitación de la calle, esa agitación social, para que haya partidos que esta vez no puedan mirar hacia otro lado, que es lo que ha pasado sistemáticamente con todas las iniciativas de vivienda que se han llevado al Congreso de los Diputados", ha apuntado Martínez.

No obstante, la colaboradora augura un mal final para uno de los decretos, en este caso, el que recoge la prórroga indefinida de los alquileres. "Ese no va a salir y ya se da por sentado desde que se ha redactado", concluye.