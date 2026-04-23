Rubén Amón considera una "vergüenza" la "frivolidad" con la que el PP ha asumido el "lenguaje xenófobo" de Vox

El periodista Rubén Amón ha cargado contra el Partido Popular en su intervención de la tertulia de Más de Uno en Onda Cero. Amón ha criticado el giro de la formación en materia de inmigración tras los acuerdos con Vox en distintas comunidades autónomas. A su juicio, el PP ha adquirido "frivolidad" ante estas medidas, ya que, según el periodista, rompen con el papel de ser un partido "liberal y responsable con la inmigración". "Podrían tratarnos como adultos respecto a los motivos por los que lo han hecho", ha expresado Rubén Amón.

"La prioridad significa los españoles primero"

Durante la tertulia, Amón ha señalado que el PP ha asumido un "lenguaje xenófobo" lo cual, para el periodista, es una vergüenza porque "no se puede reconocer al PP en ese lenguaje". Una convicción que busca basarse en una estrategia electoral, ya que no prioriza los intereses de los españoles. Rubén Amón trata de matizar que el PP intenta desmarcarse de cualquier asunto en materia de inmigración, pero que acaba moviéndose entre la "vergüenza y la contradicción". "Hay personas dentro del PP a las que estas ideas les parecen una locura", ha declarado Amón, quien ha criticado el malestar dentro de sus propias filas.

El periodista también ha puesto el foco en las contradicciones derivadas de los acuerdos entre ambas formaciones. Una de ellas, la cesión de áreas al gobierno de Vox en las comunidades autónomas en las que ha establecido un pacto. En concreto, ha calificado como "aberración" darle la cartera de medioambiente a un partido político que "reniega" del medioambiente. Amón ha concluido que existe mucha condescendencia en aceptar estas contradicciones, pero que, entonces, no se puede "restregar a Pedro Sánchez sus malos hábitos políticos para terminar imitándolo".