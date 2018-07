Rivera sostiene que no habrá mas reuniones a tres si Podemos no cambia de postura

El líder de Ciudadanos ha señalado, después de la reunión entre PSOE, Podemos y Ciudadanos de este jueves, que "pensábamos que algo había cambiado en Podemos", pero han visto que no porque llegó a la reunión para "dinamitarla". "Si Podemos sigue en la misma lógica y el PP no baja a negociar, iremos a repetir elecciones", ha añadido.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado que "los españoles nos han dado un mandato, el Rey nos ha dicho que negociemos, y algunos lo estamos intentando y otros están desaparecidos en el mapa desde hace tres meses (en referencia al PP)".

Señala que, el "inmovilismo de Podemos", que sigue "con la matraca del referéndum de independencia, de disparar el gasto público, y de un gobierno con seis partidos y el apoyo de los independentistas, de momento, fracasa".

Por ello, recuerda que "el único partido que no se ha reunido con los partidos constitucionalistas" es el Partido Popular y apunta que creían que "algo había cambiado en Podemos, pero vino a reventar el acuerdo".

Dice que la sensación que tienen en su partido es que Podemos "ha dinamitado el acuerdo", ya que "no vino a defender enmiendas o mejoras a un acuerdo, vino, directamente a reventar, dinamitar".

No habrá más encuentros entre C's, PSOE y Podemos

El presidente de Ciudadanos ha asegurado que "no va a haber más encuentros" entre su partido, PSOE y Podemos "si no hay un cambio de postura" por parte de los de Pablo Iglesias en su empeño de reemplazar el acuerdo de Gobierno firmado por socialistas y 'ciudadanos' por su documento de 20 propuestas.

Este jueves se reunían los equipos negociadores de PSOE, Ciudadanos y Podemos, y en ella Pablo Iglesias presentaba una sustitución del acuerdo actual con los socialistas por otras 20 propuestas, y en cuyo último apartado se hablaba de un Gobierno de coalición en el que no aparecería Ciudadanos, por lo que José Manuel Villegas en rueda de prensa decía que "ni pintamos nada ni queremos estar".

Preguntado por qué si Podemos les cambió todos los puntos del documento, no se levantaron y se fueron, sostiene que Podemos "han reventado, han dinamitado, han liquidado", pero "esto no va a peso de horas de reunión ni fotografías o ruedas de prensa". "Podemos ayer no vino a lo que decía que venía, pero vinieron a decir que querían lo mismo que hace tres meses", por ello, insiste en que sólo queda "una vía" y es que "Rajoy autorice a su equipo a negociar con PSOE y PP".

"PSOE puede romper el acuerdo con Ciudadanos"

Rivera recuerda que una mesa bilateral entre Pedro Sánchez e Iglesias, con sus equipos, "puede suceder siempre y cuando sea otra vía", y recuerda que "Ciudadanos no es necesario para que PSOE y Podemos sumen, pero "el PSOE ha dicho que quiere un acuerdo con Ciudadanos".

No obstante, señala que "si el PSOE mañana dice lo contrario, está en su derecho, pero para eso tiene que romper con nosotros".

"Si Podemos sigue en la misma lógica y el PP no baja a negociar, iremos a repetir elecciones", pero, "si no hay rectificación de Podemos o el PP, esto no va a ningún lado, pero déjenos pensar que España no está abocada a ser Grecia".