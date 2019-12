El Rey cierra con Errejón su primer día de ronda de consultas tras las elecciones del 10N

En la primera vez en la que Errejón participa en estas reuniones que el rey celebra en el Palacio de la Zarzuela, después de que su plataforma sumara tres escaños, entre ellos el de Compromís, en las elecciones del 10 de noviembre.

"Bienvenido", le ha dicho don Felipe cuando Errejón se ha acercado a él tras cruzar el Salón de Audiencias. El exdirigente de Podemos ha respondido a la cordialidad del jefe del Estado estrechándole primero una mano y, a continuación, apoyando también la otra en la del rey.

Don Felipe le ha invitado a pasar a su despacho para mantener la reunión a puerta cerrada, que ha comenzado con unos diez minutos de retraso sobre el horario previsto.En la conversación, Errejón ha contado qué postura tiene Más País ante una posible investidura del presidente del Gobierno enfunciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El ex número dos de Podemos está a favor de que haya un gobierno progresista y un acuerdo de legislatura para darle estabilidad,poniendo el foco en las políticas sociales, de igualdad y medioambientales.

La ronda de consultas proseguirá mañana, miércoles, con Alberto Garzón (IU); Aitor Esteban (PNV); Jaume Asens (En Comú Podem); Laura Borràs (Junts per Catalunya); Inés Arrimadas (Ciudadanos); Pablo Iglesias (Podemos); Santiago Abascal (Vox); Pablo Casado (PP) y Sánchez.

Al término de las reuniones con los 18 dirigentes políticos, Felipe VI decidirá si nombra o no a Sánchez candidato para que intente la investidura. ERC, que está negociando con el PSOE para que facilite la investidura, no participa en las consultas con el monarca, por lo que el jefe del Estado no conocerá de primera mano las intenciones de la formación independentista.

También han declinado acudir a Zarzuela EH Bildu, la CUP y BNG.