Las palabras de Pedro Sánchez en su entrevista en Salvados de laSexta, donde comparó los diarios de El País y La Vanguardia con la de El Mundo y La Razón asegurando que se toma estas dos últimas cabeceras "como un tebeo", han provocado la reacción de sus responsables en Más de uno de Onda Cero. El director de El Mundo, Joaquín Manso, y la subdirectora de La Razón, Carmen Morodo, han respondido a Sánchez donde, además, han cuestionado el respeto del presidente hacia la crítica y la libertad de expresión.

En su intervención en Más de uno, Carmen Morodo, ha señalado que no va a convertir el asunto en un "drama", aunque ha subrayado que "la convicción democrática de un dirigente político se mide por el respeto a los medios de comunicación, particularmente a los que son críticos". Además, Morodo ha apuntado que el comentario de Sánchez "le pone en su lugar" y refleja cuál es la relación que él tiene con lo que es "la crítica legítima y la libertad de expresión", retando al presidente a que diga qué cosas son "falsas" o "no se ajustan a la realidad que él ve". Morodo también ha señalado el momento en el que se encuentra Pedro Sánchez, y es en un "momento en el que está intentando vender que es centrista".

Por su parte, Joaquín Manso ha afirmado que se habría sentido más incómodo en el caso de ser el director de las cabeceras que no considera "tebeos", ya que ha cuestionado que "quién es el presidente del Gobierno para validar o no el contenido de un periódico". "Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y no vamos a hacer una película de esto", ha afirmado Manso.

Las críticas de Sánchez a los "tebeos"

Sobre las declaraciones de Pedro Sánchez en Salvados, el presentador del espacio, Gonzo, leyó durante la entrevista algunos titulares de diversos periódicos tras el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo los cuales afirmaban que el "ganador" de el debate había sido el líder popular. La respuesta de Sánchez, ante los titulares de La Razón y El Mundo fue menospreciar estas cabeceras diciendo que: "A diferencia de El País y La Vanguardia, tanto El Mundo como La Razón me los tomo más como un tebeo". "Si tuviéramos de verdad un análisis objetivo...", ha enfatizado el presidente.

"Estamos hablando de una opinión publicada y yo lo que busco es la opinión pública", ha afirmado Pedro Sánchez. No obstante, Gonzo insistió en este tema volviendo a preguntar al presidente acerca de esta declaración, a lo que Sánchez respondió que a los periodistas de estos medios "les tengo mucho respeto". "Aún así, la línea editorial está escrita y los titulares estaban escritos pasara lo que pasara en el cara a cara", ha afirmado Pedro Sánchez.