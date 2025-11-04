La reflexión de Ortega Smith tras ser apartado como portavoz de Vox: "Ni un paso atrás"

El ex secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha manifestado a través de una publicación en la red social X que no puede olvidar "de dónde venimos y para qué nacimos", tan solo unas horas después de ser cesado como portavoz adjunto en el Congreso. "No podemos olvidar de dónde venimos y para qué nacimos, para no equivocarnos nunca hacia dónde vamos. Ni un paso atrás. ¡España, siempre!"

En la publicación, Ortega Smith adjunta cuatro fotografías acompañadas de texto a través de las que hace un repaso de los orígenes del partido. El diputado es uno de los fundadores de Vox junto a Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros. En el primer mensaje, aparece en una foto con ellos en un mitin hace nueve años.

"Poco más de una veintena de personas en torno a una mesa decidimos que nadie nos representaba", ha recordado Ortega Smith al tiempo que ha explicado que "nuestros principios y valores eran la mejor energía para avanzar".

Por encima de las vanidades personales y los egoísmos individuales, estaba el objetivo común

En la segunda fotografía aparece con Rocío Monasterio en el metro. Ortega Smith se refiere a aquellos que se subieron "después cuando ya vieron el éxito", y señala que "el tiempo y las dificultades ponen a cada uno en su sitio".

Continúa su relato con una foto vestido con una avioneta de fondo para recordar que "hicimos lo que teníamos que hacer para que nos escuchasen, incluso saltar en paracaídas desde 4.000 metros". En este texto alude a la importancia de "ser un equipo y trabajar codo con codo", porque, apunta, "por encima de las vanidades personales y los egoísmos individuales, estaba el objetivo común: España y los españoles".

Por último, ha hecho referencia al papel de Vox en el juicio por el proceso independentista en Cataluña. "En solitario y sin apoyos interpusimos las querellas e iniciamos los procedimientos a los que se sumó la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado", ha relatado, al tiempo que ha dejado claro que "Vox no nació para arrodillarse ante los golpistas y pactar con ellos. Nació para derrotarlos", ha concluido.

Distanciamiento con Abascal en los últimos tiempos

La relación de Ortega Smith con Abascal se ha tensado en los últimos tiempos, sobre todo desde los choques con Macarena Olona, que dejó el partido en 2022. Tanto, que ha llegado a cuestionar la gestión de Vox y a advertir que el partido no puede ser una "agencia de colocación".

En la Asamblea de 2024, Abascal relegó a Ortega Smith de la vicepresidencia del partido. Este año, en el desfile militar del 12 de octubre, mientras el líder de Vox lo veía a pie de calle, el ex portavoz lo hizo desde la tribuna de autoridades. Además, acudió a la presentación del 'think tank' de Espinosa de los Monteros, que salió del partido inesperadamente el pasado 2023.

Carlos Hernández Quero, actual portavoz de Vivienda, será quien le sustituya como portavoz adjunto en el Congreso. Hernández Quero llegó a la Ejecutiva en febrero, tras la salida de Juan García-Gallardo. Pepa Millán seguirá siendo la portavoz en el Congreso.