Vox aparta a Ortega Smith de la portavocía del Congreso: este será su sustituto

Vox ha apartado a Javier Ortega Smith de la portavocía del partido en el Congreso de los Diputados, aunque seguirá manteniendo su cargo como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid y de la Comisión de Justicia en el Congreso.

Esta decisión llega después de meses de tensiones entre Ortega Smith y la Ejecutiva del partido y con el propio Santiago Abascal, que en la Asamblea de 2024 le relegó de la vicepresidencia del partido.

En los últimos meses, además, hemos visto a Ortega Smith en la presentación del 'think tank' de Iván Espinosa de los Monteros, que también salió de forma inesperada del partido; y en la tribuna de autoridades en el desfile militar del pasado 12 de octubre, a la que Abascal rechazó acudir para no coincidir con el Gobierno.

Ortega Smith es uno de los fundadores de Vox y ha ocupado altos cargos en el partido siendo vicepresidente y secretario general, pero su relación con Abascal comenzó a enrarecerse a raíz de sus choques con Macarena Olona, que salió del partido en 2022.

En 2023 dijo en una entrevista que Vox no podía "convertirse en una agencia de colocación" y en 2024 se conocieron informaciones que apuntaban a que pudiera disputarle a Abascal el liderazgo del partido, a lo que el presidente respondió relegándole de la vicepresidencia que compartía con Jorge Buxadé y Reyes Romero.

Su puesto como portavoz adjunto en el Congreso lo ocupará el diputado Carlos Hernández Quero, hasta hoy portavoz de Vivienda y considerado como una de las figuras en alza dentro del partido.

Hernández Quero llegó a la Ejecutiva del partido el pasado mes de febrero, tras la salida de Juan García-Gallardo, y su nombramiento como portavoz adjunto en la Cámara Baja se considera un impulso por "su esfuerzo a dar a conocer las propuestas del partido" en materia de vivienda.

Pepa Millán seguirá siendo la portavoz de Vox en el Congreso, mientras que José María Figaredo, María Ruiz y Carlos Hernández Quero serán los portavoces adjuntos.