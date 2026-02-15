Rebeca Torró carga contra Felipe González tras sus últimas declaraciones: "Ya no es un referente"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró ha cargado contra el expresidente del Gobierno, Felipe González, tras sus últimas declaraciones en las que aseguraba que votará en blanco en las próximas elecciones si el candidato es Pedro Sánchez. En una entrevista con el diario El País, Torró ha asegurado que "ya no es un referente".

Preguntada por estas declaraciones, Torró las ha calificado como "una opinión de un compañero más" y "ahí" es donde las enmarca. En la misma entrevista, también ha cargado contra actuales compañeros, como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha por "comprar el marco del PP".

Mamá, de mayor quiero ser como Felipe González

La secretaria de Organización del PSOE ha recordado un episodio de su niñez, cuando tenía entre 10 y 11 años. Estaba comiéndose "un bocata de Nocilla" cuando vio en la televisión a Felipe González y le dijo a su madre: "Mamá, de mayor quiero ser como Felipe González". Sin embargo, ha lamentado que para esa niña "ya no sería un referente".

En cuanto a las declaraciones de Emiliano García-Page, uno de los barones más críticos con la gestión de Sánchez y que ha criticado los últimos resultados electorales del PSOE en Aragón, ha indicado que "no las entiende" y se ha preguntado "por qué hay que comprar el marco del PP".

El manifiesto de Jordi Sevilla "no es el reflejo del partido en todo el territorio"

Torró también se ha pronunciado sobre el manifiesto presentado por el exministro socialista Jordi Sevilla. La secretaria de Organización ha asegurado que "no es el reflejo del partido en todo el territorio" y que lo que los compañeros y la sociedad quieren es "que el PSOE siga en el Gobierno".

A su juicio, que Jordi Sevilla presente este manifiesto significa "no entender nada de cómo ha ido evolucionando la sociedad", que es "plural". "Ya no estamos en una época de mayorías. Es que eso ya no existe. Por eso tenemos 146 años de historia, porque nos adaptamos", ha manifestado.