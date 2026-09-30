Qué partidos votarán a favor y cuáles en contra de los decretos de vivienda del Gobierno: estos son los que han confirmado su voto

El final de la semana se prevé intenso en el Congreso de los Diputados. Este viernes, la Cámara baja acoge un pleno extraordinario para votar los dos nuevos decretos sobre vivienda que tratan de responder a la demanda social tras el desahucio de Maricarmen y una situación que no ha hecho más que agravarse en los últimos años en España.

El drama de la vivienda y las últimas protestas sociales, con acampada que ya va por cuatro noches de acampada en la Puerta del Sol en Madrid, han propiciado que el Gobierno trabaje ahora sí para aprobar un texto con medidas extraordinarias en este ámbito.

No obstante, el contenido y la decisión de partirlas en dos decretos ha dividido a la ciudadanía y también a las fuerzas que tendrán que votar en el pleno de este viernes en el Congreso. Lo enrevesado de la cuestión pasa por que algunos partidos podrían apoyar un solo decreto y no el otro, por lo que podrían salir adelante solo determinadas medidas.

Quiénes votarán a favor y quiénes en contra de los decretos de vivienda

El PP votará ‘no’ a los dos decretos

Una de las primeras formaciones en pronunciarse ha sido el PP por medio del propio Alberto Núñez Feijóo. El presidente popular ha anunciado que su partido votará en contra de los dos decretos de vivienda que ha calificado como “trampa”. “Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza”, ha dicho, a lo que ha añadido que se siente “estafado” porque los decretos son “incompatibles” entre sí.

“Que no cuenten conmigo para estafar a nadie”, ha destacado Feijóo, que ha decidido adelantar el anuncio de los populares por “respeto” a los españoles, a las cámaras y por “decencia política”.

Podemos critica, pero no desvela su posición

La formación morada no desvela su intención para este viernes, si bien se ha dedicado en las últimas horas a trasladar presión al Gobierno debido a las medidas incluidas en los decretos. Ione Belarra ha pedido retirar los dos decretos para aunar todo en uno “entero” y destaca que la renovación automática de alquileres debería incorporarse al primer decreto.

Así, la postura de los cuatro diputados de Podemos permanece como una incógnita a pocas horas de la votación. Cuatro votos con los que el Gobierno no da por seguros.

Junts mantiene en vilo su votación pese a que un decreto incluye sus propuestas

Junts no se ha pronunciado acerca de los decretos, pese a que uno de ellos, el primero, sí cuenta con algunas de las propuestas que trasladó al PSOE para dar su apoyo en el Congreso. El segundo decreto, el de la renovación automática de alquileres, no cuenta con su beneplácito total.

No obstante, fuentes del partido aseguran que tardarán en pronunciarse al haber conocido el contenido concreto de los decretos este mismo jueves.

A la espera del PNV mientras lee los textos

El PNV tampoco ha adelantado su voto y mientras lee y analiza las propuestas de los dos textos, se desvanecen las primeras impresiones de que la formación vasca votaría ‘sí’ a los decretos. El motivo, las “versiones parciales o diferentes” de las últimas horas, como han afirmado desde el propio partido.

ERC votará ‘sí’ a los dos decretos

Oriol Junqueras ha anunciado que ERC votará a favor de los dos decretos llevados por el Ejecutivo. Aunque han criticado lo que consideran como medidas “insuficientes”, avanza que dirán ‘sí’ en el Congreso.

Pero Gabriel Rufián se ha negado a adelantar el apoyo al Ejecutivo. El portavoz de ERC ha dicho que es “útil”, pero “no suficiente”, y que revisarán “hasta la última coma” de los decretos. Además, ha cargado contra Junts por “jugar con la moral y la vida de la gente”.

La incógnita de EH Bildu, que se inclina más al ‘sí’

La inclinación de Bildu pasa más por el ‘sí’ que por el ‘no’, aunque tampoco ha habido una pronunciación pública acerca del voto de la formación. Oskar Matute señaló que los textos iban en “buena dirección”, pese a pedir algo más ambicioso.

Qué pasa con las medidas de vivienda si decaen los decretos del Gobierno

Si el Gobierno no consigue sacar adelante los decretos, todas las medidas que ya hayan entrado en vigor -este jueves lo hacen ya las del primer decreto- decaerán en el mismo momento en el que no sean aprobadas por el Congreso.

Solo volverían a salir adelante si se aprueban nuevos decretos, con lo que esto conlleva en plazos (nuevo Consejo de Ministros, negociaciones, etc.).