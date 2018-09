El PSC avisa a Torra de que no confunda "la disposición al diálogo" con la permisividad al cumplir la ley

En una entrevista, Illa ha analizado los primeros cien días de gobierno de Torra al frente del ejecutivo catalán, que se han cumplido esta semana, y ha instado al presidente de la Generalitat a aprovechar la "ventana de oportunidad abierta" con la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

"El balance que hacemos de los cien primeros días de gobierno de Torra es que, más que un gobierno, es una comisión mixta entre Junts per Catalunya y ERC, que está sometida al criterio y las directrices de Carles Puigdemont, quien está a la espera de un juicio y una sentencia. Y eso no es un gobierno", ha lamentado.

Para Illa, esta situación "es triste y no es lo que merece ni necesita Cataluña, más aún cuando se ha abierto una ventana de oportunidad que Torra haría muy mal en desaprovechar".

Frente al "deseo" del independentismo de convertir los próximos meses en un "otoño caliente" y "buscar un nuevo momentum", el responsable de Organización del PSC ha instado a aprovechar el escenario de diálogo, gobernar dentro del marco legal vigente y a "renunciar explícitamente" a una vía unilateral que "ha dejado una Cataluña más dividida, empobrecida y desprestigiada".

Pero, en paralelo, ha lanzado una advertencia: "El hecho de que se haya abierto una ventana de oportunidad y haya una disposición al diálogo por parte del Gobierno de Sánchez -ha dicho Illa- no debe confundirse con que haya un desestimiento en el cumplimiento de la ley ni con una predisposición a no dar cumplimiento a la legalidad vigente y a defender los intereses del conjunto de catalanes".

Y es que, a su juicio, desde la Generalitat "da la impresión de que se quiere confundir la invitación al diálogo" de Sánchez, como por ejemplo en la reapertura de las embajadas de la Generalitat en el extranjero, que el Gobierno ha anunciado que recurrirá judicialmente por no cumplir los trámites legales establecidos.

"No quiere decir que no se puedan abrir esas delegaciones, se enmarcan en el marco estatutario. Pero forzar las cosas de esta manera no llevará a nada bueno. Parece que haya un intento de provocación que no ayuda en nada y un intento de boicotear la ventana de oportunidad abierta", ha considerado.

También ha afeado las palabras del president Torra cuando advirtió en la clausura de la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (Francia) de que el independentismo no debe "defenderse de nada", sino que ha de "acusar al Estado español" en la "farsa y causa injusta" contra los políticos soberanistas encarcelados.

Una afirmación de Torra enmarcada en la polémica generada por unas palabras suyas anteriores en las que había instado días antes a "atacar" al Estado español, aunque el pasado jueves en Francia matizó el verbo y optó por "acusar", algo que para Illa es "igualmente desafortunado, una expresión u otra".

En su opinión, "hay una línea de fondo en el independentismo consistente en desprestigiar a España como Estado de Derecho y, en concreto, a su poder judicial", que, para Illa, "es una línea abocada al fracaso".

Si bien el dirigente ha admitido que "el Estado de Derecho, la democracia española y su poder judicial son mejorables", ha recalcado no obstante que "los ránking más serios internacionalmente acreditan a España como una democracia consolidada".

Illa ha invitado en todo caso a Torra a "reflexionar" y a elegir entre si quiere ser "mejorista o empeorador" de la situación actual, parafraseando una expresión utilizada por el exlíder del PSC Raimon

Obiols.

"Obiols propuso una distinción entre mejoristas y empeoradores: entre los que, conscientes de la gravedad de la situación política, intentan una mejora gradual de esta situación, y los que, creyendo que la situación de confrontación les beneficia en términos partidistas, siguen intentando mantener y empeorar este clima. Apelamos a que haya más mejoristas que empeoradores", ha concluido.