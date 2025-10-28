El PNV se aleja de Sánchez y advierte que la legislatura está "en fase de agonía"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado este martes que la legislatura ha entrado "en una fase de agonía" tras la decisión de Junts de romper con el Gobierno y ha apuntado que es responsabilidad del líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, volver a recuperar "la confianza perdida".

En consecuencia, desde el PNV hablan de legislatura "débil", aunque afirman que lleva siendo así "desde su inicio", por lo que corresponde a Sánchez volver a hacerse con una mayoría positiva. La legislatura actual "no es muy sostenible", asegura Vaquero. "Entramos en una fase que podría ser de agonía, en la que el PSOE y, sobre todo, el presidente del Gobierno tienen que conseguir apoyos y confianza suficiente en torno a algún proyecto que sea importante", ha advertido. "Es muy difícil mantener una legislatura si no se consigue un acuerdo que pueda dar algo de continuidad".

Ausencia en el Senado

Respecto a la ausencia del partido este martes en la comparecencia de Sánchez en la comisión que investiga la corrupción socialista, Vaquero ha sido clara: su partido se borró de la cita al considerar que se trata de un "circo político mediático".

El PNV dejó de asistir a las sesiones de esa comisión, asegura, cuando comprobó que no había "transparencia" y que solo servía para que PP y PSOE se acusaran mutuamente. "Muchas de las personas que son citadas están encausadas o son testigos y, por lo tanto, no van a contar nada en el Senado que tengan que contar en sede judicial. Nosotros estamos a favor de la transparencia, pero hemos decidido que en circos mediáticos y políticos no vamos a participar", ha zanjado.

Cumplimiento del pacto de investidura

Con todo, Vaquero ha asegurado que mientras dure la legislatura su partido seguirá trabajando e intentando que se cumpla el pacto de investidura suscrito con Sánchez. "Somos un partido serio y vamos a trabajar en las leyes que consideramos que tienen que salir adelante", ha insistido.

Respecto a la posibilidad de convocar elecciones, la portavoz del PNV se ha limitado a decir que "el único que tiene el botón de disolver las Cámaras o no" es Sánchez.