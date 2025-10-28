Junts presume del bloqueo a Sánchez y rechaza arrimarse al PP: "Con Feijóo no vamos ni a la vuelta de la esquina"

Lejos de retractarse de su decisión de romper los acuerdos con el PSOE, desde Junts se ratifican y se muestran cómodos en el bloqueo. En una entrevista en Espejo Público, la portavoz del partido catalán, Miriam Nogueras, ha insistido en que no van a negociar nada con "un Gobierno que incumple". Aun así, le ha cerrado también la puerta a apoyar una eventual moción de censura de Alberto Núñez Feijóo: "Con Feijóo no vamos ni a la vuelta de la esquina", ha señalado.

"Si el PSOE tiene deberes pendientes, el PP tiene que repetir curso", ha declarado Nogueras, al mismo tiempo que ha asegurado que todos tienen "mucho trabajo que hacer" antes de negociar con Junts. Esta idea también la ha comentado el secretario general del partido independentista en una entrevista en TV3. Ambos han afirmado que la relación con el Gobierno está "muerta".

"Todo está cerrado, está muerto y va a ser el Gobierno español el que tiene que decidir qué tiene que hacer y cómo", ha subrayado Nogueras en declaraciones a EFE.

Una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont "no arreglaría absolutamente nada"

Además, ha asegurado que una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Carles Puigdemont "no arreglaría absolutamente nada", "¿Una reunión para blanquear los incumplimientos del PSOE?, no", ha respondido tajantemente Nogueras.

Preguntada por lo que pasaría si el PSOE empezara a cumplir lo que les exigen, Nogueras ha comentado que "ojalá tengamos ese problema y nuestro único problema sea que se ha cumplido todo lo que hemos acordado".

Además, han avanzado que van a votar en contra de la reforma judicial que ha aprobado el Consejo de Ministros y del techo de gasto si se presenta sin cambios con respecto al año pasado. Aún así, Nogueras ha aclarado que romper con el PSOE no significa votar en contra a todo en el Congreso, sino que se han acabado las negociaciones en el Gobierno.

Alegría dice que el Gobierno va a "sudar la camiseta" para sacar los presupuestos

Por su parte, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, se ha pronunciado sobre este respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha insistido en que el Gobierno va a "sudar la camiseta" para que los presupuestos salgan adelante y ha mantenido la "mano tendida" a Junts.

Además, ha pedido que no infravaloren la "capacidad de diálogo y persuasión" del Gobierno, al contrario de lo que ha pasado en Extremadura. "Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Extremadura que el primer año se rompió el Gobierno y el segundo se determina la absoluta incapacidad para llegar a un acuerdo", aunque ha manifestado su "máximo respeto" a la decisión de la presidenta extremeña, María Guardiola.