Pedro Sánchez reivindica el 1 de Mayo que España tiene "más empleo y derechos que nunca" pese "a quien anuncia el apocalipsis"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revindicado que España tiene "más empleo y más derechos que nunca" y ha llamado a celebrar esta jornada del 1 de mayo "todo lo logrado" y a renovar el compromiso de "seguir avanzando" frente a "quienes anuncian el apocalipsis".

En un vídeo difundido en su perfil de X ha recordado que "hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio", pero que hoy se ha demostrado que "muchas cosas no eran imposibles" y que "empleo y derechos pueden ir de la mano".

En el vídeo, además de aparecer él hablando, se intercalan imágenes de lucha obrera. Así las cosas, el líder del Ejecutivo ha declarado que para entender esta fecha "hay que echar la vista atrás, cuando "trabajar jornadas interminables era lo normal y descansar un privilegio".

Ha puesto el foco en "la conquista colectiva", porque "nada de lo que tenemos fue un regalo" y ha reiterado que "muchas cosas" se decía que eran "imposibles", pero no lo eran. Además, ha defendido la situación de España, porque es "el país que más crece de la Unión Europea", con más de 22 millones de personas trabajando y un SMI que "duplica al de hace solo una década".

En este sentido, ha comentado que la subida del salario mínimo ha permitido que se avance "mucho", además de otras medidas como reducir "la temporalidad con la reforma laboral, proteger el empleo, impulsar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y avanzar también en la regularización de personas migrantes", una medida que ha calificado como "de justicia" para garantizar los derechos y obligaciones de estas personas.

El presidente ha aprovechado el mensaje para cargar contra quienes "anuncian desde hace años el apocalipsis cada vez que se amplían derechos" pero ha apostillado que "la realidad es tozuda y clara" porque "hay más empleo y más derechos que nunca".