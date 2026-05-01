Miles de personas reivindican mejores sueldos y una vivienda digna en el Primero de Mayo: "Salario, techo y tiempo"

Unas 20.000 personas, según los sindicatos, participaron este viernes en la manifestación central del Primero de Mayo, celebrada este año en Málaga, y que CCOO y UGT convirtieron en un "grito" contra la guerra, el "imperialismo" de Donald Trump y en un clamor para exigir soluciones al problema de la vivienda y mejoras en las condiciones laborales. "No mendigamos, exigimos derechos", arengó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, junto a su homólogo de UGT, Pepe Álvarez.

Desvinculan la manifestación de las elecciones andaluzas

Los sindicatos desvincularon la celebración de la manifestación central en la capital malacitana de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, aunque este hito coincide con el inicio de la campaña electoral en esa comunidad autónoma, con el 'popular' Juanma Moreno en cabeza en todas las encuestas y a las que concurre como cabeza de lista por el PSOE María Jesús Montero.

Esta marcha contó con la presencia de miembros del Gobierno como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la portavoz del Ejecutivo y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En ella, Díaz reiteró su compromiso de que salgan adelante medidas como el Estatuto del Becario y el endurecimiento del control horario para luchar contra las horas extra no remuneradas.

La de Málaga no fue la única manifestación, ya que alrededor de 100 marchas se desarrollaron en toda España, con presencia de miembros del Gobierno en diferentes lugares, como Madrid, Valencia, Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria y Barcelona. En la capital, según los sindicatos, la afluencia se situó en el entorno de los 50.000 manifestantes, en un año sin los líderes sindicales presentes.

"Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia"

La manifestación por el 1 de mayo ha congregado este viernes en Madrid a tres mil personas, según los datos trasladados a EFE por Delegación de Gobierno, que han clamado por el acceso a una vivienda digna y han defendido la regularización de migrantes.

Bajo el lema "Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia", CCOO Madrid y UGT Madrid han convocado este manifestación que ha arrancado a las doce de la mañana en Gran Vía y ha transcurrido hasta Plaza de España.

Durante la movilización se han reclamando una mejora de los salarias, el acceso a una vivienda digna, el sostenimiento de los servicios públicos y la defensa de la regularización de migrantes porque "la clase trabajadora es una, tenga el color de piel que tenga".

Así lo ha asegurado la secretaria general de CCOO-Madrid, Paloma López, ha asegurado que en este día salen a la calle para decirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "no puede seguir deteriorando" los servicios públicos, "ni privatizarlos".

"¿Qué es una vivienda digna? ¿Una habitación de 11 m2 en un piso compartido?"

Unas exigencias que también ha pronunciado la secretaria general de UGT-Madrid, Susana Huertas, quien ha asegurado que el Ejecutivo regional está trabajando por un modelo que perjudica "los salarios, la vivienda y la democracia".

"¿Qué es una vivienda digna? ¿Una habitación de once metros cuadrados en un piso compartido por no sabemos cuántas personas", ha cuestionado Huerta, a lo que ha agregado que en la Comunidad de Madrid no existe porque los jóvenes no pueden emanciparse.

A la manifestación ha acudido el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, Óscar López, que ha asegurado que España es el "mejor ejemplo de esperanza", desde las personas migrantes, al cambio climático y la creación de "empleo más estable y mejores salarios", con la "justicia social".