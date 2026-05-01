Las condiciones laborales de los españoles, a debate en el Día del Trabajador: "Si tienes 30 años y cobras 1.400 euros, eres un trabajador pobre"

El País publica este viernes un editorial con motivo del 1 de mayo en el que analiza la encuesta de la EPA que refleja la destrucción de empleo que se ha producido en el primer trimestre del año. Sin embargo, a pesar de ello, España está creciendo a un ritmo muy por encima de otros países europeos.

No obstante, la letra pequeña de estos datos macroeconómicos es en lo que pone el acento el periódico, es decir, la precariedad laboral. El País se plantea la dicotomía de las nuevas generaciones a las que se les dice que salgan a manifestarse el Primero de mayo, mientras ellas lo que quieren es poder compatibilizar su vida con trabajar. Y es más, incluso piensan que hay momentos en los que trabajar no les merece la pena porque lo que cobran ni siquiera les sirve para pagar sus necesidades.

"Dificultades para que en España haya esperanza para la gente joven"

Sobre esto, reflexiona Mamen Mendizábal durante la Tertulia de Más de uno asegurando que ni el Gobierno, ni la sociedad, ni la estructura están poniendo el foco en esta situación, que ya estuvo en la base de todos los movimientos del 15M hace ya 15 años: "Lo que llevó a la calle a toda una generación de jóvenes fue precisamente lo mismo en lo que estamos, sin que la política y el sistema hayan dado ningún tipo de solución".

La periodista dice que los jóvenes que pueden se manifiestan, pero no aquí, sino en otros países a los que se han tenido que ir a trabajar para conseguir un sueldo que no les convierta en trabajadores pobres: "Porque si tienes 20 años y cobras 800 euros, estás empezando una vida laboral, pero si tienes 30 y estás cobrando 1.400 euros, eres un trabajador pobre con muy pocas expectativas de progresar y eso pasa en nuestro país".

"Hemos tenido unos buenísimos datos macroeconómicos y es algo a tener en cuenta para la supervivencia del Gobierno, pero si nos fijamos en la letra pequeña de los más jóvenes o de la calidad de nuestro trabajo, o de las expectativas laborales, realmente hay muchísimas dificultades para que en España haya esperanza para un montón de gente joven", concluye.

Un informe denuncia que los directivos españoles recibieron un salario 98 veces superior al de sus trabajadores

Coincidiendo con el Día del Trabajador, se ha hecho público un análisis elaborado entre CSI (Confederación Internacional Sindical) y Oxfam Intermón, según el cual, la remuneración media de los directores generales de las 12 mayores empresas de España se incrementó en un 16% en el último año frente al 3,6% de sus empleados.

Los directivos recibieron el año pasado un salario 98 veces superior al de sus trabajadores, es decir, que estos deben trabajar casi todo un siglo para conseguir el mismo salario que sus jefes, el que reciben en tan sólo un año.

El sueldo de los directivos, un 16% más; el de los trabajadores, un 3,6%

Sólo en 2025, el salario de los directivos ha subido un 16% frente a una subida de tan sólo un 3,6% en los últimos siete años de los trabajadores si descontamos la inflación. El estudio recoge datos de 33 países diferentes y concluye que el sueldo de los directivos creció el año pasado 20 veces más rápido que el de sus trabajadores y propone topar los salarios más altos y seguir subiendo los mínimos.

"La remuneración de los altos directivos de las grandes empresas alcanza unas dimensiones desorbitadas, muy alejadas de lo que gana el común de las personas para costearse los gastos vitales", señala el responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, Miguel Alba. Pone como ejemplo los ingresos registrados en 2025 por algunos de estos directivos, entre ellos, los del propietario de Inditex, Amancio Ortega, que recibió 3.700 millones de dólares.