Un informe denuncia que los directivos españoles recibieron un salario 98 veces superior al de sus trabajadores

Coincidiendo con el Día del Trabajador, se ha hecho público un análisis elaborado entre CSI (Confederación Internacional Sindical) y Oxfam Intermón, según el cual, la remuneración media de los directores generales de las 12 mayores empresas de España se incrementó en un 16% en el último año frente al 3,6% de sus empleados.

Los directivos recibieron el año pasado un salario 98 veces superior al de sus trabajadores, es decir, que estos deben trabajar casi todo un siglo para conseguir el mismo salario que sus jefes, el que reciben en tan sólo un año.

El sueldo de los directivos, un 16% más; el de los trabajadores, un 3,6%

Sólo en 2025, el salario de los directivos ha subido un 16% frente a una subida de tan sólo un 3,6% en los últimos siete años de los trabajadores si descontamos la inflación. El estudio recoge datos de 33 países diferentes y concluye que el sueldo de los directivos creció el año pasado 20 veces más rápido que el de sus trabajadores y propone topar los salarios más altos y seguir subiendo los mínimos.

"La remuneración de los altos directivos de las grandes empresas alcanza unas dimensiones desorbitadas, muy alejadas de lo que gana el común de las personas para costearse los gastos vitales", señala el responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam Intermón, Miguel Alba. Pone como ejemplo los ingresos registrados en 2025 por algunos de estos directivos, entre ellos, los del propietario de Inditex, Amancio Ortega, que recibió 3.700 millones de dólares.

Distancia estructural entre sueldos de directivos y asalariados

Según el estudio, que analiza 1.500 grandes empresas de 33 países, los directores generales de las mayores empresas del mundo registraron un aumento salarial del 11% en términos reales en 2025, mientras que el salario real de la persona trabajadora promedio apenas creció un 0,5%.

La creciente distancia entre los salarios de la alta dirección y el salario promedio de las personas de plantilla refleja una tendencia estructural: ejecutivos y accionistas acaparan una parte cada vez mayor del valor generado en el "pastel económico" mundial.

Y es que desde 2019, los salarios reales de los empleados han caído un 12%, lo que equivale a haber trabajado gratis 108 días entre 2019 y 2025, mientras la remuneración de los directores generales ha crecido un 54% desde los 5,5 millones de dólares en 2019 a los 8,4 millones en 2025.

Además, Oxfam advierte de que la riqueza de los milmillonarios ha alcanzado máximos históricos en 2026, elevando su riqueza a 1,5 billones, más que la de los 4.100 millones de personas más pobres.