DÍA DEL TRABAJADOR

Feijóo ataca al Gobierno el 1 de mayo: "El trabajo ha de servir para vivir no sólo pagar"

El líder del PP asegura que con su partido merecerá la pena "volver a trabajar", insistiendo en que "trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar".

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EFE

Madrid |

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo en el Congreso
Vídeo: 'X' @NunezFeijoo | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de convertir el trabajo en "una carrera de obstáculos" y ha asegurado que con su partido merecerá la pena "volver a trabajar", insistiendo en que "trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar".

En un vídeo difundido a través de la red social X, Feijóo ha señalado que el 1 de mayo es el día de todos los trabajadores, pero especialmente "de los que madrugan emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes" criticando que el Ejecutivo gane más "cuando las familias llegan con menos".

Y ha criticado que el Gobierno socialista haya convertido el trabajo "en una carrera de obstáculos", al subir los costes, los impuestos y las cuotas.

España necesita un cambio -ha dicho- "para devolver el sentido del esfuerzo" y por eso el PP hará "que valga la pena volver a trabajar".

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