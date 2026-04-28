"Yo soy diputada y comparto piso", la crítica de la portavoz de Más Madrid al problema de la vivienda

"Yo soy diputada y comparto piso", así de contundente se ha pronunciado la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, al hablar sobre el problema de la vivienda en el programa Al Rojo Vivo, de laSexta. La portavoz en el Congreso de la formación ha denunciado que pagar 1.500 euros por un piso es "inasumible", pero que es algo que se ha normalizado.

"La realidad es que a la gente se le va el salario. No me puedo imaginar a alguien que tenga hijos o familiares a cargo", ha expresado. Por eso, a su juicio, la solución "no es solo construir más", y que si se construye más, tiene que ser vivienda protegida, porque "incluso teniendo un buen salario no puedes ahorrar para la entrada de un piso".

Según Sidi, la solución tiene que ser otra, pero no "apelar a la voluntad de los caseros", como decía la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. "¿Cómo vamos a apelar a la voluntad de los fondos buitres, que son empresas?", se ha preguntado en laSexta.

Crítica al PSOE por no dar la batalla ni volcarse lo suficiente

Estas declaraciones llegan después de que el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV vaya a votar contra el real decreto de la prórroga de los alquileres. Sidi ha cargado directamente contra el PSOE por decir que es una medida que genera inseguridad jurídica, cuando "los sindicatos y juristas la han avalado". "Nos hemos sentido solas" en la batalla, ha sentenciado.

Según la diputada de Más Madrid, habría estado "muy bien" que el PSOE se volcara más en defender el decreto, ya que el ministerio de Vivienda está en sus manos, pero ha lamentado que la política de vivienda "muchas veces atiende a intereses de multipropietarios". Así las cosas, le ha preguntado a Antonio Ferreras: "Dime un solo diputado o diputada socialista que haya dado la batalla en redes sociales sobre cómo funciona la prórroga".

Carga contra el PP por su voto en contra

Aun así, ha reconocido que este real decreto "no es suficiente", al mismo tiempo que se ha mostrado "orgullosa" y "satisfecha" por el trabajo que ha hecho su partido y lo que ha logrado en este mes: "Los mensajes, las dudas que hemos respondido, los desahucios que hemos evitado este mes", ha enumerado. "Y no es algo por lo que agachar la cabeza".

Además, ha aprovechado para cargar contra el PP, "quien se tiene que avergonzar de votar en contra", ya que es un partido que "aspira" a gobernar España. También ha apuntado hacia Vox y Junts porque no se puede "eximir" a nadie que vote en contra de esta medida.