Yolanda Díaz llama a la clase trabajadora "humilde" a votar a la izquierda el 17M

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento "a la gente trabajadora humilde andaluza", a los jóvenes, a las mujeres y a quienes fueron "víctimas" de los fallos en los cribados de cáncer, para que vayan a votar a la izquierda el próximo 17 de mayo.

Díaz, que ha participado en la manifestación central del Primero de Mayo, celebrada este año en Málaga, ha estado acompañada del candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo -líder de IU-, y ha defendido que "no da igual quien gobierne".

Ha lanzado un mensaje a todas las mujeres que fueron "víctimas de una incompetencia en la gestión sanitaria que lidera el señor Moreno Bonilla, que sufrieron en sus carnes lo que es privatizar la sanidad" y lo ha expuesto como argumento para defender que "sí vale votar bien, votar a la izquierda, a la gente que hace las cosas bien".

Díaz se ha dirigido a los trabajadores "que hoy saben que necesitan gobiernos que les defiendan", a esa "gente trabajadora humilde andaluza", para que "vaya a votar, que coja la democracia en sus manos".

La vicepresidenta ha subrayado problemas como el paro, en la comunidad con mayor desempleo, o la vivienda en una ciudad como Málaga.