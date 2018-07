Patxi López defiende el acercamiento de presos etarras "sin calendarios y con discreción"

El secretario de Política Federal del PSOE y exlehendakari, Patxi López , ha pedido que no se mezcle la política penitenciaria con el anuncio de disolución de ETA y ha defendido el acercamiento de presos etarras, "sin calendario y con discreción".

En rueda de prensa en la sede de Ferraz, López ha asegurado que el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha hablado sobre este asunto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si bien ha admitido que desconoce si Rajoy es "sensible o no", "lo que sé -ha dicho- es que no ha habido muchos cambios".

López ha insistido en que no se mezcle política penitenciaria con disolución porque "parecería que hablamos de un cambio de cromos".