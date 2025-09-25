Caso Begoña Gómez

Las palabras de la ministra de Vivienda sobre el posible jurado popular para Begoña Gómez: "Que llamen a los de la calle Ferraz”

Isabel Rodríguez ha sido uno de los miembros del Gobierno que ha reaccionado a la última decisión del juez Peinado en la causa que investiga a la mujer del presidente.

👉La nueva situación de Begoña Gómez tras la decisión del juez Peinado que el Gobierno ve "surrealista"

👉Qué es el ‘jurado popular’ que propone el juez Peinado para Begoña Gómez: cómo se elige y quiénes pueden serlo

Carlos Martín

Madrid |

El juez Peinado ha citado este sábado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para comunicarle que será juzgada por un jurado popular que tratará de dilucidar si cometió el delito de malversación en la contratación de su asistenta en Moncloa, Cristina Álvarez. Esta decisión ha generado un sinfín de reacciones, entre las que destaca la de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha instado a que se llame "a los de la calle Ferraz" para formar parte del mismo, en referencia a los manifestantes que se siguen dando cita en la sede socialista.

Una vez que el magistrado instructor ha tomado esta decisión, la situación de Gómez queda a la espera de la respuesta que de la Audiencia Provincial de Madrid a los recursos presentados. Se estima que la institución comenzará a deliberar sobre los mismos la próxima semana y tendrá que ser la que avale o rechace la imputación de los tres investigados.

La decisión de la Audiencia Provincial tendrá un gran peso en la decisión del juez Peinado, quien tomará la determinación final de abrir o no juicio oral a la mujer del presidente del Gobierno.

Por último, en caso de que se celebre el juicio, el jurado estaría compuesto por nueve ciudadanos elegidos por sorteo sin causas de incompatibilidad, dos suplentes y un magistrado que lo preside. Será el jurado quien tenga que alcanzar un veredicto y decidir sobre la culpabilidad de los acusados, aunque será el juez quien dirija el juicio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer