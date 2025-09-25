Las palabras de la ministra de Vivienda sobre el posible jurado popular para Begoña Gómez: "Que llamen a los de la calle Ferraz”

El juez Peinado ha citado este sábado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para comunicarle que será juzgada por un jurado popular que tratará de dilucidar si cometió el delito de malversación en la contratación de su asistenta en Moncloa, Cristina Álvarez. Esta decisión ha generado un sinfín de reacciones, entre las que destaca la de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha instado a que se llame "a los de la calle Ferraz" para formar parte del mismo, en referencia a los manifestantes que se siguen dando cita en la sede socialista.

Una vez que el magistrado instructor ha tomado esta decisión, la situación de Gómez queda a la espera de la respuesta que de la Audiencia Provincial de Madrid a los recursos presentados. Se estima que la institución comenzará a deliberar sobre los mismos la próxima semana y tendrá que ser la que avale o rechace la imputación de los tres investigados.

La decisión de la Audiencia Provincial tendrá un gran peso en la decisión del juez Peinado, quien tomará la determinación final de abrir o no juicio oral a la mujer del presidente del Gobierno.

Por último, en caso de que se celebre el juicio, el jurado estaría compuesto por nueve ciudadanos elegidos por sorteo sin causas de incompatibilidad, dos suplentes y un magistrado que lo preside. Será el jurado quien tenga que alcanzar un veredicto y decidir sobre la culpabilidad de los acusados, aunque será el juez quien dirija el juicio.