La nueva situación de Begoña Gómez tras la decisión del juez Peinado que el Gobierno ve "surrealista"

La decisión del juez Peinado de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular en caso de que se le abra juicio oral por un delito de malversación ha caído como un jaro de agua fría en el Gobierno, que no ha dudado en las últimas horas en salir a mostrar su sorpresa.

"Surrealista, se explica por sí solo", comentaba este miércoles Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, a la que siguieron otros ministros como Félix Bolaños, Fernando Grande Marlaska o Isabel Rodríguez, que en tono sarcástico llegó a decir al juez que llame "a los de la calle Ferraz para el jurado popular", en referencia a los manifestantes contra el PSOE y el Gobierno que se congregan semanalmente frente a la sede socialista.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa tanto de su esposa como de su hermano desde Nueva York asegurando que "son inocentes" y que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio".

"Cuando eso suceda y la Justicia así lo dicte, tenga la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo todo lo que está planteando el juez Peinado", ha sentenciado.

El auto implica transformar esta parte de la causa para que en un futuro pueda ser juzgada por un jurado popular y supone que, de forma inmediata, los investigados (Begoña Gómez; la asistente, Cristina Álvarez; y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín) hayan sido citados el próximo sábado para concretar su imputación.

Cabe destacar que esto solo tiene que ver con la pieza separada de malversación y que aún no ha tomado ninguna decisión en la causa principal, en la que investiga a Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo y apropiación indebida.

La situación de Begoña Gómez queda ahora a la espera de la respuesta que dé la Audiencia Provincial de Madrid a los recursos presentados en esta pieza. Será esta institución, que prevé comenzar a deliberar sobre dichos recursos la próxima semana, la que avale o rechace la imputación de los tres investigados en cualquiera de las dos piezas.

En función de la decisión de la Audiencia Provincial será el juez Peinado quien tome la decisión de abrir el juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno.

En caso de terminar celebrándose el juicio, el jurado estaría compuesto por nueve ciudadanos elegidos por sorteo sin causas de incompatibilidad, dos suplentes y un magistrado que lo preside. Será el jurado quien tenga que alcanzar un veredicto y decidir sobre la culpabilidad de los acusados, aunque será el juez quien dirija el juicio.