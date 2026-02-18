Pablo Pombo, sobre si Marlaska debe dimitir: "Ratificó a un presunto violador diciendo que era una persona indiscutida"

Tras la dimisión del número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, por una denuncia de agresión sexual registrada por una agente en un juzgado de Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encuentra en la cuerda floja. Durante la sesión de control al Gobierno, el PP ha pedido su dimisión durante un minuto y medio, mientras que el PSOE le ha respaldado con una sonora ovación.

Así las cosas, el periodista Pablo Pombo ha asegurado en Por Fin que el ministro tiene que dimitir o ser cesado por el presidente del Gobierno, ya que tiene "una responsabilidad política indubitada". Además, a su juicio, lo importante no es cuándo supo Marlaska lo que había ocurrido, sino que "ratificó a un presunto violador diciendo que era una persona indiscutida e indiscutible".

Según Pombo, si la ratificación no se hubiera producido, "la violación sería imposible", al tiempo que se ha preguntado por qué se le dio a González "el beneficio de una salida honorable", en lugar de cesarle de inmediato.

Casi da miedo preguntarse qué es lo próximo

Previamente, el periodista ha recordado otros casos que han ocurrido en el seno del PSOE en relación con la violencia machista, como las fiestas en paradores, los audios de Koldo y Ábalos sobre "prostitutas" o el caso Salazar y cómo se colocaba la bragueta en la cara de sus empleadas. Por eso, ha cargado contra el "sanchismo", al que ha acusado de "corrupción y machismo sistemáticos" y ha advertido: "Casi da miedo preguntarse qué es lo próximo".

Pombo también ha criticado las explicaciones del ministro, quien ha comentado a los medios de comunicación antes de la sesión de control, que dimitirá si la víctima se ha sentido "desprotegida". "¿Cómo demonios se puede sentir protegida una mujer que haya sido violada? Hay que ser animal", ha expresado visiblemente enfadado el periodista.

Desde el Gobierno defienden la actuación del ministro

Grande-Marlaska ha defendido la actuación del Gobierno, porque han cesado al Director Adjunto Operativo (DAO) en cuanto supieran lo que pasaba y ha reiterado que "no sabíamos nada". Unas declaraciones apoyadas por Pedro Sánchez desde la India, quien ha alabado la actuación del Gobierno. En este sentido, Pombo ha pedido "menos retos, menos chulería, más explicaciones y más decencia".

Desde el PP consideran que el PSOE ha "tapado" la denuncia y que sí sabían lo que había pasado, por eso el secretario general, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión del ministro y ha expresado que "da náuseas" verle sentado en el banco azul. "Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", ha añadido.