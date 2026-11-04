Pablo Pombo carga contra Óscar Puente tras su gestión como ministro: "Ha sido la persona con un lenguaje más sucio y divisivo que ha pisado una institución"

Una semana después del trágico accidente ferroviario en Urda, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha decidido dimitir de su cargo y rechazar su presencia en las listas de las elecciones del 29N.

La decisión, reclamada por gran parte de los partidos políticos, se produjo este martes durante la comparecencia del ministro en la Diputación Permanente. Sin embargo, para Pablo Pombo, tertuliano de Por Fin, este movimiento no responde a la culpabilidad o responsabilidad asumida por Puente.

El tertuliano lamenta el odio que se ha generado en el país a raíz del accidente de tren en Urda y ha señalado al presidente del Gobierno por no tener la decencia de contactar con Génova tras confirmarse el fallecimiento de Fátima Báñez, quien fuera ministra de ex ministra de Empleo y Seguridad Social durante el mandato de Mariano Rajoy.

Me parece terrible que el presidente del Gobierno ni siquiera llamase a Génova para dar el pésame por lo de Fátima Báñez

Los motivos de la dimisión de Puente

Más allá de la "frialdad" del líder socialista, Pombo apunta a los motivos que estarían detrás de la renuncia de Óscar Puente. Para el periodista, ni la responsabilidad ni la carga del estado emocional del país estarían detrás de la decisión.

"La dimisión sólo puede tener cuatro motivos. La responsabilidad la descartamos porque se cargó todo el peso sobre un humilde trabajador. El hacerse cargo del estado emocional del país lo descartamos porque la frialdad con las víctimas no puede haber sido mayor", asegura.

Por ello, para Pombo la dimisión solo se explica desde el punto de vista de la cuestión electoral y la miseria humana. "No olvidemos que Óscar Puente se postuló a suceder a Sánchez y Sánchez tiene memoria", destaca.

Las críticas de Pablo Pombo a Óscar Puente

Dos accidentes en menos de un año han provocado que el ministro se aleje de su cargo. Sin embargo, la gestión de Puente al frente del ministerio ha sido cuestionada en los últimos años. Y es que más allá de sus competencias, Puente ha sido protagonista en numerosas polémicas a través de sus redes sociales.

Es por ello que el tertuliano se muestra muy crítico con el ahora exministro. A pesar que los intentos del Gobierno de "santificarle" y mostrarle como un mandatario responsable, el tertuliano de Por Fin carga contra su figura.

"Ha sido un abusador en serie y la persona con un lenguaje más sucio y más divisivo que ha pisado una institución de nuestro país", subraya.

Por otro lado, el tertuliano critica el anuncio de Cuerpo como nuevo ministro de la cartera de Transportes, rechazando este movimiento como una forma correcta de pasar página.

"La cuestión no es lo que quiera el gobierno, ni siquiera lo que diga la oposición. La cuestión está en lo que decidamos los españoles. Si dos accidentes nos parecen pocos, pues pasamos página", asevera.

Y es que, a su juicio, esta dimisión jamás se habría producido de no ser por la llegada de unas elecciones en menos de un mes. "Lo cierto es que Óscar Puente no habría dimitido si no hubiese elecciones en 26 días, y si no hubiese elecciones en 26 días y hubiese habido un tercer accidente, seguiría en el puesto", concluye.