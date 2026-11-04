Carlos Cuerpo, un valioso activo para Sánchez: los tres grandes cargos que acumulará tras la dimisión de Puente

La dimisión de Óscar Puente ha obligado al Gobierno a reaccionar de manera inmediata para suplir la baja del hasta ahora ministro de Transportes. Con las elecciones a la vuelta de la esquina y sin prácticamente tiempo, Pedro Sánchez ha tomado la decisión de colocar de manera provisional a Carlos Cuerpo como nuevo titular al frente del ministerio.

En una comparecencia esta mañana en el Palacio de la Moncloa, el líder del Ejecutivo ha anunciado que el ministro Cuerpo ocupará "de forma transitoria" la gestión de la cartera, alabando su capacidad para hacerlo. "Ha demostrado una enorme capacidad de gestión y un talante que nuestra política y nuestro país necesitan, hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciados por el ministro Puente".

Se trata de una decisión con poco tiempo de margen y que responde a la necesidad de establecer a alguien preparado y con formación suficiente para hacer un buen papel. Y es que con esta, el ministro ya ocupa tres carteras al frente del Gobierno.

Los tres grandes cargos de Carlos Cuerpo

El nombramiento de Sánchez esta misma mañana ha provocado que Carlos Cuerpo sea el encargado de dirigir hasta tres cargos de especial relevancia dentro del Ejecutivo. Por un lado, tal y como viene haciendo desde 2023, Cuerpo se encuentra al frente de la cartera de Economía, Comercio y Empresa.

Sin embargo, recientemente recibió la vicepresidencia del Gobierno de cara al final de la legislatura. Pedro Sánchez nombró a Cuerpo como vicepresidente en marzo de este mismo año con la idea de fijar un perfil más moderado a su lado y en sustitución de María Jesús Montero.

Y ahora, desde este mismo martes y como medida urgente, Cuerpo se encargará de gestionar el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible después que se compañero Puente se haya visto obligado a dejar el cargo tras los dos accidentes ferroviarios que han tenido lugar en este 2026.

Una trayectoria impecable

La figura del vicepresidente y ahora ministro de dos carteras ha tomado una especial relevancia dentro del Gobierno con el paso de los años. Sin embargo, lo cierto es que Cuerpo no comenzó su trayectoria dentro del mundo de la política, sino que acabó derivando a ella.

Licenciado en Economía en la Universidad de Extremadura, Cuerpo ha desarrollado gran parte de su trayectoria en el ámbito de la economía pública y la gestión financiera. Dentro de la Administración Pública, su carrera empezó en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, para en 2020 acabar accediendo al ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tras no ser elegido para presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Entró como Director General de Análisis Macroeconómico, y acabó convirtiéndose en secretario general del Tesoro. Desde ese momento, Cuerpo trató de crecer buscando llegar a un puesto internacional. Su objetivo pasó a ser la de obtener la presidencia del Eurogrupo en 2025, y en el camino acabó convirtiéndose en ministro de Economía en sustitución de Nadia Calviño.