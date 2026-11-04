Ketty Garat tacha de "engaño masivo" la dimisión de Puente: "Al filo del informativo de las 9 de la noche"

El hasta ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció su dimisión tras comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso. Un movimiento que la periodista Ketty Garat ha tachado en Por fin de "engaño masivo" a la población, debido a cómo se produjo el anuncio.
Puente se pasó más de cuatro horas respondiendo a las preguntas de sus compañeros, de la oposición y de los socios, hasta que en su última intervención, anunció que dimitía. Según Ketty Garat, el objetivo de este "engaño maivo" era claro: "Revestir de contundencia un movimiento de Pedro Sánchez con Óscar Puente para intentar simular la dureza frente a la gravedad de los hechos, que nos sirva para pasar página y zanjar este debate".
Es una trampa, una treta, una simulación
La periodista ha recordado que el anuncio lo hizo "al filo del informativo de las 21:00 horas" y lo que consiguió fue que los periodistas tuvieran que cambiar su programación: "Giro de guion, cambio de última hora, medida contundente de Pedro Sánchez". Así consiguió hacer creer que, realmente, el Gobierno actuaba con contundencia ante los hechos.
"Esto es una treta, una trampa, una simulación", ha sostenido Garat, que ha reiterado que la "intención" del Ejecutivo es "pasar página" y ha recordado que "el Gobierno muchas veces nos ha engañado". Por ejemplo, cuando dijeron que no iba a haber indultos ni amnistía ni indultos a los delitos de terrorismo.
Cuerpo sustituirá a Puente de manera transitoria
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el actual vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asumirá "de forma transitoria" la cartera de Transportes. Asimismo, ha aceptado la decisión de Puente con "gratitud y respeto" y ha alabado su trabajo "sin descanso" en todos estos años "para mejorar la vida de los ciudadanos".
Sobre Cuerpo, Sánchez ha destacado que "ha demostrado una enorme capacidad de gestión y un talante que nuestra política y nuestro país necesitan" y se ha mostrado confiado en que hará "un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente".