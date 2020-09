Pablo Casado dice que Sánchez no puede pedir al PP el apoyo que no le da Podemos

El líder del PP, Pablo Casado , ha insistido este martes en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede pedir a la oposición el apoyo que no le da Podemos y ha subrayado que solo si rompe con la formación morada podrán "hablar" de Presupuestos.

En una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, el líder del PP, Pablo Casado ha afirmado que Sánchez no le puede pedir al PP el apoyo que no tiene de su socio de gobierno, Podemos, no le da. Además, ha dicho que "quien piense que al PP se le puede presionar está equivocado" porque solo responde a los intereses de los españoles, en referencia a la conferencia que pronunció Sánchez este lunes ante representantes de la sociedad civil y del mundo económico.

El líder de la oposición ha reprochado que Sánchez no invitase a representantes de pymes o autónomos a su conferencia y que dedicase gran parte de su intervención a hacer "autobombo" para "no decir nada".

En todo caso, Casado ha asegurado que este miércoles irá a la Moncloa a "escuchar", pero ha reiterado que su postura de cara a los Presupuestos es la misma que en febrero y solo "si rompe con Podemos podremos hablar de presupuestos". No solo respecto a los Presupuestos sino también respecto a la renovación de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional.

Pablo Casado ha dicho que el PP "hace lo que puede" pero Sánchez no puede pretender un acuerdo para renovar estos órganos cuando en su Gobierno tiene a un vicepresidente como Pablo Iglesias, con un partido imputado por financiación ilegal y que pide la abdicación del rey. Además, ha destacado que, por el momento, no se conoce "ni una línea" de los Presupuestos, así que la insistencia de Sánchez en que los populares le apoyen "gratis" sin saber los contenidos de estas cuentas públicas "no es una solución creativa, sino egoísta" porque supone " que el PP desaparezca como oposición".

El líder del PP ha afirmado que por su parte "no va a quedar" porque ya lleva seis meses "tendiendo la mano" al presidente del Gobierno y ahora "depende de él", aunque ha puntualizado que los pactos que ofrecerá a Sánchez en la reunión son los que ya le ha planteado estos últimos meses.