Óscar Puente abre la puerta a ceder los trenes de Cercanías a Ayuso: "Se queja pero no los quiere"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha mostrado predispuesto a valorar la transferencia de la red de Cercanías a la Comunidad de Madrid, aunque ha asegurado que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "se queja" del servicio que prestan los trenes pero "no los quiere asumir".

En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro ha remarcado que el Ejecutivo central, responsable de gestionar en exclusiva los trenes de Cercanías de Renfe en toda España salvo en Cataluña, donde existe una empresa conjunta con la Generalitat, no tiene "ninguna ambición de acaparar servicios que son de proximidad".

Tras los recientes avances en el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, otras comunidades autónomas podrían seguir la misma vía para integrar los trenes de cercanías bajo un único mando de transportes regionales.

En este contexto, Puente ha recordado que ya propuso esta transferencia tanto a Isabel Díaz Ayuso como al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras sus constantes críticas a la gestión estatal. "Se quejan, pero no lo quieren", ha dicho.

"No tenemos ninguna ambición de acaparar servicios que son de proximidad. Mientras no haya ese tipo de petición, nosotros vamos a seguir trabajando en las cercanías de este país, tratando de mejorarlas", ha añadido a Europa Press.

Precisamente este martes, el titular de Transportes ha viajado a Xàtiva (Valencia) para probar un nuevo tren que prestará servicio en el núcleo de cercanías valenciano.

"Estamos mejorando los cercanías de Madrid, de Asturias, de Cantabria, de País Vasco, de Málaga, de Sevilla, también los Rodalies, y vamos a seguir avanzando, pero si en algún momento las comunidades autónomas quieren asumir esos servicios, ningún problema", ha asegurado.

Las críticas sobre el abono único

Por otro lado, respecto a la expansión del abono único de transportes que se puso en marcha a principios de año y que tan solo incluye los trenes de cercanías y de media distancia de Renfe y los autobuses de largo recorrido por un importe de 60 euros al mes, Puente ha lamentado que falta voluntad política.

"Para que se incorpore el transporte urbano y metropolitano al abono, lo que hace falta es voluntad política, que Madrid, Alicante y resto de ciudades y comunidades se sumen, pero están dispuestos a machacar a los ciudadanos con tal de no dar al señor Puente una baza", ha señalado respecto a esta cuestión.

El ministro espera que se vayan sumando para beneficiar a los viajeros, con la finalidad de optar a un único título de transporte que permita coger cualquier transporte público del país, como ya ocurre en Alemania por 63 euros mensuales.