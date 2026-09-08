La oposición marroquí reivindica Ceuta y Melilla en campaña mientras el Gobierno sigue sin mencionar a Marruecos

La reivindicación de Ceuta y Melilla entra de lleno en la campaña para las elecciones del próximo 23 de septiembre en Marruecos. Dos partidos de la oposición marroquí han insistido en reclamar ambas ciudades como parte de su territorio, mientras el Gobierno español mantiene su confianza en Rabat.

Este fin de semana, dos formaciones de la oposición han vuelto a poner las reivindicaciones territoriales sobre la mesa y han condenado, además, que durante algunas protestas celebradas en España por la situación en la frontera se hayan quemado o roto banderas de Marruecos.

La situación contrasta con el discurso que mantiene el Ejecutivo español después de que la investigación de la Audiencia Nacional haya puesto el foco sobre lo sucedido al otro lado de la frontera durante la entrada de más de 72.000 personas en Ceuta a finales de julio.

Sánchez habla de Ceuta, pero no menciona a Marruecos

Pedro Sánchez dedicó precisamente a Ceuta la primera parte de su intervención en la reunión interparlamentaria del PSOE. El presidente prometió que el Gobierno va a "esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio", pero no pronunció en ningún momento el nombre de Marruecos.

Sánchez llegó a referirse a "las fronteras de ambas ciudades autónomas, españolas y europeas, en suelo africano", pero evitó cualquier alusión directa al país vecino. Una ausencia especialmente significativa porque, durante el mismo discurso, sí mencionó expresamente a Italia, Alemania y Francia al hablar de crecimiento económico; a Sajonia por las elecciones; a Nepal y China al abordar el clima; y a Ucrania y Gaza en materia de política exterior.

El Gobierno mantiene así su posición pese al auto de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. La magistrada sostiene que se ha evidenciado una "clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" y hace referencia al comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes en la playa de Fnideq y las inmediaciones de Castillejos.

Tardón considera, en este momento de la investigación, que los hechos podrían constituir una conducta delictiva cometida en el extranjero que habría atacado gravemente la "integridad territorial de España" mediante la entrada masiva de personas.

La propia magistrada recupera en su auto las palabras pronunciadas por Sánchez durante su visita a Ceuta el 31 de julio. Entonces, el presidente calificó lo ocurrido como "un ataque, una violación de la integridad territorial de España".

Marlaska mantiene su "confianza en Marruecos"

Pese a estos indicios, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a defender este lunes que no existe ningún elemento que permita señalar a Marruecos como responsable intelectual de la crisis.

"A día de hoy no existe ningún elemento sustentado en hecho mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro Estado", ha asegurado el ministro.

Mientras tanto, Marruecos continúa actuando en su frontera norte. Según publican medios locales, la policía marroquí habría alejado de esa zona a unas 1.500 personas durante los últimos diez días. La mayoría serían jóvenes marroquíes que pretendían intentar cruzar a Ceuta.