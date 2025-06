Onda Cero accede al informe de la UCO que implica a Santos Cerdán: "Se encargaba presuntamente de gestionar los pagos"

Onda Cero ha tenido acceso al informe de la UCO que implica a Santos Cerdán en el marco del 'caso Koldo'. En el mismo, se observa a través de diferentes audios cómo Koldo realiza junto a Ábalos una recapitulación de las cantidades económicas que se les debe a los dos.

Estas cuantías se unen a las adjudicaciones concretas que han podido ser identificadas posteriormente, como la adjudicación de las obras de ampliación del túnel de Belate, en Navarra.

La UCO sostiene que Koldo García se dirige a Santos Cerdán, con quien discute nuevamente sobre los adeudos concretos, pareciendo ser el propio Cerdán la persona encargada de gestionar esos presuntos pagos.

Los pagos que gestionaba Cerdán y discutía con Koldo: "Les pedí a estos lo de Sevilla"

Concretamente, la UCO cree que el dirigente socialista habría gestionado 620.000 euros en "contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona", en favor del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Ahora bien, "a criterio" de Koldo García, "aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono", según consta en el último informe policial que ha motivado que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ofrezca al secretario de Organización del PSOE declarar voluntariamente.

Así discutían Santos Cerdán y Koldo el pasado 2 de febrero de 2022 cuánto quedaba pendiente por abonar a Ábalos:

SANTOS (S): (Interrumpe) Yo les pedí a estos lo de Sevilla.

KOLDO (K): Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona.

S: (Ininteligible) …que se la voy a dar, 550.000 Euros.

K: Sí, cierto.

S: (Ininteligible) 550.

K: Cierto, es verdad

S: Esto es lo de Logroño, esto es de aquí, esto es de allá.

K: (Interrumpe) No eso no es así, es de, de Murcia.

S: (Interrumpe)(Ininteligible) De, sí, y Logroño me dicen ellos y después lo que nos queda es lo de Sevilla. K: No, ¿y lo de Barcelona? S: 550.000 y de ahí descontamos. Entonces lo de Sevilla, le diré que me lo pongan por escrito sino y te lo doy, ¿vale? K: No, no, dáselo a él, yo no quiero problemas

S: No…

K: (Interrumpe) Yo prefiero que se lo digas a él y ya está, yo no quiero problemas.

(...)

K: Los 550 son de Murcia ¿vale?, que se les dieron 2 obras, que son de 90 y 110 ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90 ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100 ¿vale? La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran ochenta y pico, casi 90 y esas son las 3 que quedan ¿vale? A él se le tenía que dar, ahora mismo 450.000, 450, vosotros le regalasteis 70 (...).

Según la UCO, de este fragmento de conversación concluye que Koldo indica que los 550.000 euros ya habrían sido abonados a Ábalos y provenían de dos adjudicaciones en Murcia, además de quedar pendiente el abono de 450.000 euros de una obra en Logroño, una en Sevilla y otra en Tarragona. Así han logrado identificar algunas de las adjudicaciones, como el tramo Arrúbal-Navarrete (La Rioja), el proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario (Sevilla) o la ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat.

Indicios de organización criminal y cohecho contra Cerdán

En su informe, del que según el juez se desprenderían indicios de delitos de organización criminal y cohecho contra Cerdán, la Guardia Civil sitúa al dirigente socialista como la persona que "se encargaba de gestionar el monto y los pagos" de deudas supuestamente contraídas por Acciona con Ábalos y Koldo "por presuntas adjudicaciones fraudulentas".

Unas sospechas que extrae de conversaciones grabadas por el exasesor ministerial con Ábalos y Santos entre 2019 y 2023 que "discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba".

Ofrecimiento para declarar voluntariamente ante los audios hallados

Por ello, el juez del Supremo encuentra "indicios consistentes" contra el número tres del PSOE, al que ha ofrecido declarar voluntariamente el 25 de junio. Estos indicios, según explica el magistrado, certificarían que Cerdán habría actuado "en connivencia" con Ábalos y Koldo en dicha adjudicación supuestamente irregular de "determinadas obras públicas2.

Al ser Santos Cerdán aforado como diputado en el Congreso, el juez le ofrece la posibilidad de declarar de manera voluntaria asistido de abogado el 25 de junio, todo ello como paso previo a la posibilidad de que pida un suplicatorio ante la Cámara Baja.

Además, el magistrado cita también a Ábalos y Koldo para el próximo 24 de junio ante estos "nuevos hechos eventualmente delictivos" que salpican a los dos en este nuevo informe de la Guardia Civil.