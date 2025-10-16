Nuevo BOE de oposiciones: más de mil plazas para funcionarios de carrera

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado 90 convocatoria con miles de plazas para trabajar como funcionario de carrera o personal laboral en diferentes administraciones.

En total suman 1.404 nuevas plazas y todas las oposiciones tienen el plazo de solicitud abierto para poder inscribirse a través de la Sede Electrónica de la administración convocante o a través del portal RedSara del Gobierno. La oferta de empleo público anunciada por el Gobierno cuenta con 36.588 plazas y supone un récord en las del turno libre (no hay concurso de méritos).

900 plazas para Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

El Ministerio del Interior ha abierto el proceso de selección para 900 plazas del cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. El plazo de inscripción comenzó el 10 de octubre y concluye el 6 de noviembre de 2025. Para participar se exige poseer título de Bachillerato, Técnico o equivalente.

123 plazas para Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera

También en modalidad de acceso libre son las 123 plazas que ha convocado el Ministerio de Hacienda para el servicio de conducción de vehículos de transporte por carretera. Se debe poseer el Título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, otro título de Formación Profesional de grado medio equivalente, o en su defecto, el título de Bachiller.

Además, es necesario contar con el permiso de conducir clase B. El plazo de solicitud está abierto desde el 8 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2025. Se cuentan veinte días hábiles desde el día siguiente a la publicación oficial.

121 plazas para Médico de Urgencias

El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) ha publicado una oferta de 121 plazas para médicos de urgencias. 81 son de libre acceso, 31 para promoción interna, y 9 reservadas para discapacidad general. Se exige la titulación de médico especialista en medicina familiar y comunitaria o la certificación habilitadora que estipula el Real Decreto 853/1993, de 4 de junio.

Se pueden presentar las instancias hasta el 14 de noviembre de 2025.

111 plazas para Pinche y Cocinero/a

El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) también ha publicado un total de 111 plazas para las categorías de pinche y cocinero/a. De esas 11 plazas, 45 son de libre acceso, 56 para promoción interna y 5 están reservadas para discapacidad intelectual.

Se exige el certificado de escolaridad y el plazo para presentar las inscripciones está abierto hasta el 14 de noviembre de 2025.

Oposiciones M1 de mantenimiento general

El Ministerio del Interior ha publicado 92 plazas para mantenimiento general, de las que 81 son por turno libre y 11 por discapacidad general. Cuando se consiga un puesto de trabajo, este será de personal laboral fijo. Además, hay 29 plazas reservadas para Tropa y Marinería, militares de complemento y reservistas de especial disponibilidad.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el día 31 de octubre de 2025.

58 plazas para especialistas en cartografía

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado 58 plazas para trabajar como técnico especialista en reproducción cartográfica con acceso libre. Hay 7 para discapacidad general. Se requiere el título de Bachillerato o Técnico. El plazo para la presentación de instancias está abierto hasta el 4 de noviembre de 2025.