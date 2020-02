Se ha generado mucho ruido este miércoles en el Congreso en torno a las protestas del campo, que continúa hoy en pie de guerra.

En el centro de la polémica está el Gobierno, que se posiciona junto a los agricultores y hace suya la causa.

El consejo de Pablo Iglesias invitando a las organizaciones agrarias a que sigan "apretando" está dando mucho de sí. Algunos ministros como Yolanda Díaz y José Luis Ábalos se suman a esa idea, mientras que a otros, como María Jesús Montero, les entra la risa cuando les preguntan sobre el tema.

"No me hagan esa pregunta que me entra la risa", ha contestado la ministra para justo después reírse a carcajadas.

Sin embargo, para los sindicatos son pocas risas porque el líder de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al vicepresidente Iglesias y al Gobierno que dejen de pedir a los agricultores que salgan a la calle y que tomen medidas.

"Nos parece que el vicepresidente puede emplazar a que se movilice el sector agrario, pero el Gobierno tiene la obligación de poner medidas encima de la mesa para corregir las situaciones y presionar en Europa que la cadena de valor entre el campo y las distribuidoras sea mucho más equilibrada", ha dicho.

