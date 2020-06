Irene Montero reconoce que con la información actual sobre la pandemia habrían actuado antes

La titular de Igualdad ha afirmado, demás, que "pretender decir lo contrario es hasta inhumano", y ha contado que fue a la manifestación del 8M con su hija: "Creo que nadie dudará de que, si hubiera tenido la más mínima sospecha de que podría haber un riesgo de contagio, no habría actuado así".

En este sentido, la titular de Igualdad ha reconocido que entendería "que la derecha estuviera atacando al Gobierno por las medidas políticas que se están implementando", aunque ha matizado que "no entiendo que lleguen a plantear que en este Gobierno puede haber asesinos, criminales; gente que, sabiendo supuestamente que podía haber contagios, arriesgó a la población": "Es una mentira y una absoluta indecencia", aseveró.

La ministra de Igualdad cree que el clima de alta tensión que se vive en la política "no ayuda" a la hora de llegar a consensos y añade que esta crispación impide ver que también se toman decisiones". "Hay que hacer autocrítica y hago autocrítica. Me gustaría señalar que incluso haciendo autocrítica, no es lo mismo decir que la violencia de género no existe a decir que hay que proteger a las mujeres para que no tengan miedo", ha opinado Montero.

En su opinión no se puede "dejar sin respuesta" determinadas afirmaciones que cree que "vulneran los derechos humanos", señalando a la extrema derecha y a "una derecha que cada vez se parece más a la extrema derecha", como principales causantes de esta tensión.

