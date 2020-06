Irene Montero admitió que la bajada de cifras el 8M fue por el coronavirus: "Pero no lo voy a decir"

El día 9 de marzo, en todos los medios se planteaba la pregunta de por qué el número de gente que había asistido a las manifestaciones del 8M había sido inferior al de otros años.

Ya en ese momento, existía el debate de si había influido la epidemia de coronavirus, que, aunque no se había decretado la pandemia, sí había casos y circulaban recomendaciones como no estrecharse la mano, abrazarse ni besarse.

Además, en la propia manifestación, hubo televisiones que preguntaban incluso a los asistentes si no tenían miedo de ir a pesar del coronavirus.

En ese contexto, ese mismo lunes día 9, Irene Montero, tenía pactada una entrevista con ETB, de la que se ha difundido ahora un bruto del momento previo a la entrevista en el que se ve a la ministra de Igualdad teniendo una conversación informal con la periodista sobre la bajada de cifras y los motivos por los que asistió menos gente que otros años.

En la conversación, Montero reconoce que la menor asistencia se debe al coronavirus, pero que no lo va a decir porque no quedaría bien con el discurso del Gobierno, que en su opinión está siendo bueno llamando a la calma y pensando en la salud pública.

Asimismo, reconoce que si no se puede besar o tocar, el ambiente de una manifestación era lo contrario a eso, con gente muy cerca y besos y abrazos por parte de los asistentes.

"- ¿A qué crees que se debe la bajada de cifras?

- Pues tía, creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir. Quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación muy basada en los datos médicos. Claro, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas. La capacidad real de control que están teniendo es muy limitada tomando medidas superdrásticas. Pero, en verdad, creo que sí. Que la cosa de que si tienes síntomas no te muevas mucho [...] Bueno, al final, es que hablando así...".

